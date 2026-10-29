Poggi volvió a someterse al examen toxicológico obligatorio en San Luis

El gobernador Claudio Poggi se sometió este jueves por tercera vez al examen toxicológico obligatorio establecido para funcionarios públicos de San Luis.

El mandatario concurrió a primera hora a los laboratorios de análisis clínicos que la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) posee sobre calle Rivadavia, en la capital provincial. Había sido sorteado el martes y recibió la notificación durante el miércoles.

El procedimiento forma parte de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, sancionada y promulgada en noviembre de 2024, que dispone controles toxicológicos anuales, obligatorios y aleatorios para autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La tercera vez que Poggi realiza el control

Según informó el Gobierno provincial, esta fue la tercera oportunidad en la que Poggi fue convocado para cumplir con el análisis.

El Gobernador explicó que el mecanismo contempla un sorteo los martes, la notificación durante el miércoles y posteriormente la realización del estudio.

Los análisis se efectúan a través de instituciones públicas que no dependen administrativamente del Gobierno provincial, una condición prevista en la normativa con el objetivo de separar la realización de los estudios de los poderes alcanzados por los controles.

“Esto forma parte de la lucha que desde el primer momento hemos impulsado contra la inseguridad y el narcotráfico”, sostuvo Poggi al finalizar el procedimiento.

Más de 2.700 exámenes durante 2026

El mandatario también difundió cifras sobre la aplicación de la normativa.

Según Poggi, durante 2025 se realizaron más de 1.900 exámenes y en lo que va de 2026 ya se superaron los 2.700, con la expectativa oficial de alcanzar unos 5.500 controles.

El universo alcanzado fue ampliándose e incluye actualmente a funcionarios, magistrados, integrantes de las fuerzas de seguridad y agentes del sistema público de salud.

La legislación establece que los exámenes deben realizarse de manera anual y aleatoria y alcanza, entre otros, al Gobernador, ministros, legisladores, magistrados y autoridades de organismos descentralizados.

El procedimiento realizado este jueves corresponde únicamente al cumplimiento del control previsto por la ley. Hasta el momento no se difundió el resultado del análisis efectuado a Poggi, que deberá seguir el mecanismo de confidencialidad establecido por la normativa.