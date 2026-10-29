Murió Patrick Stewart a los 86 años, el legendario actor de X-Men y Star Trek

El mundo del cine y la televisión está de luto por la muerte de Patrick Stewart, el reconocido actor británico que interpretó al profesor Charles Xavier en X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek. Tenía 86 años.

La noticia fue confirmada este jueves 29 de octubre por su familia, a través de un comunicado difundido en las redes sociales.

Según informaron sus allegados, el artista falleció el miércoles 28 de octubre en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos, acompañado por su esposa, Sunny Ozell, y sus seres queridos.

De qué murió Patrick Stewart

El actor atravesaba un período de enfermedad relacionado con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, dos afecciones neurodegenerativas que afectan progresivamente las funciones cognitivas.

Su familia confirmó que permaneció acompañado durante sus últimos momentos, rodeado de afecto, música y oraciones.

En el comunicado, sus seres queridos expresaron el profundo dolor por su partida y recordaron la serenidad que mantuvo durante sus últimos días.

La noticia generó repercusión entre los seguidores de las dos grandes franquicias cinematográficas y televisivas que marcaron su carrera.

De Shakespeare a convertirse en una estrella mundial

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra. Sus primeros pasos profesionales estuvieron vinculados con el teatro clásico británico.

Formó parte de la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde desarrolló una extensa trayectoria interpretando obras de William Shakespeare.

Sin embargo, su reconocimiento internacional llegó cuando asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, una de las series más emblemáticas de la ciencia ficción.

Años después conquistó a una nueva generación de espectadores con su interpretación del profesor Charles Xavier, también conocido como Profesor X, en la saga cinematográfica X-Men.

Su personaje se convirtió en una figura central del universo de los mutantes de Marvel, donde compartió pantalla con actores como Hugh Jackman e Ian McKellen.

Una carrera que dejó huella en Hollywood

A lo largo de más de seis décadas, Stewart trabajó en cine, televisión y teatro, y recibió numerosos reconocimientos por su trayectoria artística.

En 2010 fue nombrado caballero por la reina Isabel II, distinción que consolidó su lugar entre las grandes figuras de la cultura británica.

Más allá de sus personajes más populares, el actor mantuvo durante toda su vida una estrecha relación con el teatro y las producciones de Shakespeare.

Su muerte marca la despedida de una de las voces y presencias más reconocibles de la ciencia ficción, cuyo legado permanecerá asociado a dos personajes que marcaron a distintas generaciones de espectadores.