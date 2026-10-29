Adolfo marcó distancia de Alberto y dio por terminada cualquier reconciliación

Adolfo Rodríguez Saá descartó este jueves una reconciliación política con Alberto Rodríguez Saá y aseguró que las declaraciones de su hermano terminaron por cerrar cualquier posibilidad de acercamiento.

“Dijo él que yo era mentiroso y dijo que era traidor. Yo tiré buenas ondas. No hay ninguna posibilidad”, respondió cuando le preguntaron por una eventual reunión entre ambos.

La definición contrasta con la posición que Adolfo había expresado semanas atrás, cuando todavía se mostraba dispuesto a conversar si aparecía algún dirigente capaz de acercar posiciones.

En los últimos meses, sin embargo, Alberto profundizó sus cuestionamientos públicos.

Durante un acto realizado en agosto en Justo Daract, acusó a su hermano de mentir sobre las circunstancias de su alejamiento del Partido Justicialista.

“Estás mintiendo, Adolfo. Te fuiste solo, te fuiste a enfrentarnos, hiciste un partido aparte y fuiste candidato contra nosotros”, sostuvo.

En otras apariciones también lo vinculó políticamente con Claudio Poggi y lo incluyó entre los dirigentes a los que calificó de “traidores”.

Adolfo volvió ahora sobre esas declaraciones para explicar por qué considera agotada cualquier posibilidad de recomponer el vínculo político.

También fue consultado sobre las afirmaciones de Alberto, quien en octubre se definió como “el líder de la oposición” en San Luis.

Adolfo evitó disputar públicamente esa definición.

“Que crea lo que le parezca. Vamos a preguntarle al pueblo”, respondió.

La discusión aparece mientras los dos hermanos comenzaron a fijar posiciones de cara a las elecciones de 2027.

Adolfo confirmó en septiembre que pretende volver a competir por la Gobernación de San Luis.

“Voy a ser candidato a gobernador de San Luis”, afirmó durante una entrevista con Jorge Fontevecchia.

Fue elegido gobernador cinco veces consecutivas y ocupó el cargo entre 1983 y diciembre de 2001, cuando dejó la provincia para asumir como presidente interino de la Nación.

Alberto, por su parte, conduce actualmente el Partido Justicialista provincial y viene planteando como objetivo político recuperar en 2027 el Gobierno de San Luis y las principales intendencias.

La relación entre ambos volvió a tensarse también por la discusión sobre quién conserva mayor peso dentro del peronismo y la oposición provincial.

Durante una entrevista reciente en Villa Mercedes, Alberto relativizó además la diferencia entre las trayectorias de ambos como gobernadores.

Adolfo gobernó San Luis en cinco períodos consecutivos. Alberto lo hizo en cuatro: 2003-2007, 2007-2011, 2015-2019 y 2019-2023.

Por ahora, cualquier posibilidad de una foto de unidad quedó descartada.

Adolfo fue terminante.

“No hay ninguna posibilidad”.