Flávio Bolsonaro pasó por Argentina y siguió rumbo a Estados Unidos tras dejar Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro pasó por la Argentina durante la noche del martes y partió desde Puerto Iguazú en un vuelo privado, en medio de una fuerte controversia política y judicial tras su derrota en las elecciones presidenciales de Brasil.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Bolsonaro ingresó al país a las 22:50 del martes 27 de octubre por el Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, en Misiones.

Lo hizo acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas Carolina y Luiza. Según el organismo argentino, los cuatro presentaron documentación habilitada para viajar y no registraban impedimentos legales para ingresar a la Argentina.

Apenas 40 minutos después, a las 23:30, la familia abordó un vuelo privado operado por Baires Fly S.A. con destino declarado a Guayaquil, Ecuador.

Una escala en Ecuador antes de seguir hacia Miami

La aeronave, un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, aterrizó durante la madrugada en Guayaquil.

Allí permaneció alrededor de media hora para reabastecerse de combustible y luego volvió a despegar rumbo a Estados Unidos, con Miami como destino informado por los sistemas de seguimiento aéreo.

El recorrido adquirió especial relevancia porque se realizó evitando el espacio aéreo brasileño.

Reuters informó que Bolsonaro salió de Brasil con destino a Estados Unidos y que Washington decidió conceder visas tanto al senador como a su familia.

La salida ocurrió pese a una prohibición judicial

El viaje se produjo después de que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenara a Bolsonaro entregar sus pasaportes y le prohibiera abandonar el país.

El senador fue notificado el lunes y tenía 24 horas para entregar sus documentos común y diplomático.

Fuentes de la Policía Federal citadas por Reuters indicaron que no cumplió con el plazo y que sus pasaportes brasileños fueron cancelados.

La medida judicial fue adoptada en el marco de investigaciones que tramitan ante el Supremo y en las que Bolsonaro niega haber cometido delitos.

Un día antes de abandonar Brasil, el propio senador había asegurado públicamente que no tenía intención de irse del país y que entregaría sus documentos para defenderse de las acusaciones.

Argentina confirmó el tránsito pero no informó una intervención política

La información difundida por Migraciones permitió reconstruir con precisión el paso de Bolsonaro por territorio argentino.

El comunicado oficial se limitó a informar que el senador y su familia cumplieron normalmente los controles migratorios, ingresaron con documentación válida para las autoridades argentinas y abordaron el vuelo desde Puerto Iguazú sin incidentes.

Hasta el momento no se informó oficialmente que haya existido un pedido de asilo en la Argentina ni una gestión política del Gobierno argentino para facilitar su permanencia en el país.

La prohibición que pesaba sobre Bolsonaro correspondía a una decisión de la Justicia brasileña.

Trump dijo que permitiría su ingreso

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump fue consultado sobre la situación y aseguró que no tendría objeciones a recibirlo.

“Lo aprobaría”, respondió al ser preguntado por la eventual entrada del senador brasileño.

Trump dijo además haber escuchado que Bolsonaro se encontraba en la Argentina, aunque reconoció que en ese momento desconocía su ubicación exacta.

Paralelamente, un alto funcionario del Departamento de Estado confirmó que Estados Unidos otorgará visas a Flávio Bolsonaro y a su familia y permitirá su ingreso al país. No se anunció, sin embargo, la concesión de asilo político.

El episodio abre ahora un nuevo frente entre Brasilia y Washington y deja bajo análisis de la Justicia brasileña las circunstancias en las que Bolsonaro logró abandonar el país pese a la restricción que había dispuesto el Supremo.

En la Argentina, en cambio, el dato oficial quedó establecido: Flávio Bolsonaro cruzó la frontera a las 22:50, permaneció menos de una hora en territorio nacional y utilizó el aeropuerto de Puerto Iguazú para continuar su viaje hacia Estados Unidos.