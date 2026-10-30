San Luis tendrá cortes de tránsito este sábado por el aniversario de la Policía

La ciudad de San Luis tendrá este sábado 31 de octubre un operativo especial de tránsito por el 168° aniversario de la Policía de la Provincia, que incluirá cortes, desvíos y restricciones en las inmediaciones de la Jefatura Central.

El acto central comenzará a las 10 sobre calle Ciudad del Rosario y contará con un desfile institucional.

Sin embargo, las modificaciones en la circulación empezarán varias horas antes. Desde las 6 de la mañana se realizará el despeje de vehículos en distintos sectores para preparar el recorrido y garantizar el desarrollo de la ceremonia.

El operativo comenzará a las 6

La Policía informó que desde ese horario deberán quedar liberados de vehículos los siguientes sectores:

Ciudad del Rosario, entre Yapeyú y Puente Blanco.

Callao y Riobamba, hacia el este.

Reconquista, entre Yapeyú y Riobamba.

La medida forma parte del dispositivo previo al acto y apunta a mantener despejadas las calles que serán utilizadas durante el desfile.

Los primeros cortes serán a las 7:30

A partir de las 7:30 comenzarán las interrupciones totales del tránsito en:

Callao y Riobamba.

Ciudad del Rosario y Riobamba.

Media hora más tarde, desde las 8, el operativo se ampliará a otras intersecciones de la zona.

Habrá cortes en:

Ciudad del Rosario y Obispo Orzali.

Yapeyú y Reconquista.

Yapeyú y Ciudad del Rosario.

Yapeyú y Callao.

Felipe Velázquez y Riobamba.

Juan Gilberto Funes y Riobamba.

Héroes de Malvinas y Riobamba.

Héroes de Malvinas y Narciso Gutiérrez.

En paralelo, desde las 8 también se implementará regulación del tránsito en la intersección de Quines y Riobamba.

El acto comenzará a las 10

La ceremonia por el aniversario de la fuerza se realizará frente a la Jefatura Central, sobre Ciudad del Rosario.

La Policía de San Luis cumple este sábado 168 años desde su creación, y el acto incluirá el tradicional desfile institucional.

El operativo fue coordinado con autorización del municipio capitalino y afectará durante buena parte de la mañana a uno de los sectores de mayor circulación de la ciudad.

Por ese motivo, se recomienda a quienes deban transitar por la zona anticipar sus recorridos y optar por calles alternativas, especialmente entre las 7:30 y la finalización del acto.

La normalización del tránsito se realizará de manera progresiva una vez concluidas las actividades y retirado el dispositivo de seguridad.