Santa Cruz declaró dos días de duelo por la muerte de los hermanos Virreira

El Gobierno de Santa Cruz declaró dos días de duelo provincial por la muerte de Leo y José Virreira, los dos hermanos que fueron encontrados sin vida este jueves después de cinco jornadas consecutivas de búsqueda.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución RESFC-2026-93-E-SANTACRUZ-JGM, firmada por el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, y la ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio.

Durante el período de duelo, las banderas nacional y provincial permanecerán a media asta en todos los edificios públicos como señal de respeto y acompañamiento a la familia Virreira.

La Provincia también invitó a municipios, comisiones de fomento y entidades intermedias a adoptar una medida similar en sus respectivas jurisdicciones.

Cinco días de búsqueda

Leo, de 12 años, y José, de 10, desaparecieron durante la tarde del domingo 25 de octubre en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike, cerca de la Ruta Nacional 40.

Los hermanos se encontraban en inmediaciones del río Gallegos cuando fueron arrastrados por la corriente. A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo que se extendió durante cinco días.

Más de 120 personas participaron de las tareas, que combinaron rastrillajes terrestres, sobrevuelos, búsqueda subacuática y trabajo sobre distintos sectores del río.

Intervinieron efectivos de la Policía de Santa Cruz, Bomberos, Protección Civil, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, equipos sanitarios y otras áreas provinciales, además de vecinos que colaboraron durante el operativo.

Los cuerpos fueron encontrados el jueves

El desenlace se confirmó durante la quinta jornada de rastrillajes.

Los equipos localizaron primero a uno de los hermanos durante un sobrevuelo en la zona de Palermo Aike. Horas después fue encontrado el segundo cuerpo en otro sector cercano al área de búsqueda.

El hallazgo puso fin a una búsqueda que había mantenido movilizada a la comunidad de Río Gallegos y a diferentes organismos provinciales y nacionales.

El mensaje del gobernador

Tras conocerse la noticia, el gobernador Claudio Vidal expresó sus condolencias a la familia y agradeció a quienes participaron del operativo.

“No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan inmenso”, manifestó el mandatario en un mensaje difundido por el Gobierno provincial.

La resolución de duelo también extendió el acompañamiento oficial a familiares, amigos, compañeros, docentes, integrantes de la comunidad deportiva y a todas las personas cercanas a los hermanos.

El Gobierno provincial adelantó además que comenzará a trabajar en un protocolo de prevención para reforzar la seguridad en sectores del río Gallegos, después de la tragedia ocurrida en Palermo Aike.

Santa Cruz atraviesa así dos jornadas de duelo por la muerte de Leo y José, después de un operativo que movilizó a decenas de instituciones y que terminó con el desenlace que la familia y toda la comunidad esperaban evitar.