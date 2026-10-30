Condenaron a Sergio Fares a 3 años y medio de prisión por intentar abusar de un adolescente

La Justicia de San Luis condenó este viernes a Sergio Alberto Fares, de 51 años, a tres años y seis meses de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, en perjuicio de un adolescente que tenía 15 años al momento del hecho.

El veredicto fue dictado por unanimidad por un tribunal del Colegio de Jueces integrado por Eugenia Zabala Chacur, Adriana Lucero Alfonso y María del Valle Durán.

La sentencia puso fin al juicio oral, aunque provocó un fuerte rechazo de la querella y de la familia del adolescente, que esperaban una pena considerablemente mayor.

De un pedido de 12 años a una condena de tres años y medio

Durante la etapa de investigación, la Fiscalía había solicitado una condena de 12 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal.

Sin embargo, durante los alegatos finales, el fiscal de Juicio N°2, Fernando Rodríguez, pidió dos años y ocho meses de cárcel por abuso sexual simple, una calificación menos grave que la sostenida inicialmente.

La Defensoría de Niñez y Adolescencia N°2, representada por Belén Suárez, mantuvo la acusación original y el pedido de 12 años. La querella, encabezada por la abogada Graciela Guanca, acompañó esa postura.

Por su parte, el defensor Guillermo Gatica solicitó la absolución de Fares y, de manera subsidiaria, una condena de cumplimiento condicional.

Finalmente, el tribunal resolvió imponer una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.

La querella cuestionó duramente el fallo

Tras conocerse la sentencia, la abogada Graciela Guanca expresó su indignación y cuestionó la valoración de las pruebas realizada por las juezas.

“Es el peor fallo que vi en mi vida”, manifestó la letrada, quien también hizo referencia a las consecuencias físicas y psicológicas que atraviesa el adolescente.

Según explicó, el joven presenta trastornos del sueño y pérdida de peso desde el episodio.

Guanca sostuvo que durante el juicio se acreditó la presencia de alcohol y drogas utilizadas para reducir la capacidad de resistencia de la víctima.

El dolor de la madre del adolescente

La madre del joven también expresó su angustia por la decisión judicial y manifestó que esperaba una condena más severa.

La mujer sostuvo que ninguna pena podrá reparar completamente las consecuencias que el hecho dejó en su hijo.

“¿Cómo voy a hacer yo para contener a mi hijo ahora?”, se preguntó entre lágrimas.

Pese a su desacuerdo con la sentencia, anticipó que no apelará el fallo.

El hecho que llegó a juicio

El episodio ocurrió durante la madrugada del 6 de julio de 2025, cuando el adolescente salió de un boliche de la ciudad de San Luis.

De acuerdo con la reconstrucción de la acusación, Fares lo trasladó en su vehículo hasta una vivienda ubicada sobre calle Las Heras, donde se produjo el hecho investigado.

Durante el proceso se incorporaron pericias genéticas e informes toxicológicos que detectaron alcohol y opioides en el organismo del adolescente.

Para la acusación, esas sustancias afectaron su capacidad de defenderse o resistir la agresión.

Fares había llegado detenido al juicio, luego de que la Justicia dispusiera y prorrogara su prisión preventiva.

Con la sentencia conocida este viernes, el acusado recibió una condena de cumplimiento efectivo, aunque la diferencia entre la pena impuesta y la solicitada originalmente por la acusación dejó un profundo malestar en la familia de la víctima.