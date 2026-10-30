Colapinto busca recuperarse en México mientras Antonelli puede hacer historia en la Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará este fin de semana un nuevo desafío en la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine disputará el Gran Premio de México, correspondiente a la 19ª fecha del campeonato mundial, con el objetivo de dejar atrás una serie de resultados adversos y volver a sumar puntos.

La competencia se desarrollará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito de 4,304 kilómetros de extensión y 17 curvas, donde también podría definirse el título de pilotos.

Colapinto necesita revertir una racha complicada

El argentino llega a México después de cuatro Grandes Premios consecutivos sin sumar unidades y con cuatro abandonos en sus últimas cinco carreras.

Los problemas registrados en Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos complicaron su rendimiento y afectaron las aspiraciones de Alpine en el campeonato de constructores.

Su compañero, Pierre Gasly, también encontró dificultades para sumar puntos, situación que alejó a la escudería francesa de Racing Bulls en la disputa por el quinto puesto.

Colapinto no participará de la primera práctica libre del viernes, por lo que comenzará su actividad en pista durante el segundo entrenamiento.

Antonelli puede convertirse en el campeón más joven de la historia

Mientras Colapinto busca recuperarse, todas las miradas también estarán puestas en el italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes.

Con apenas 20 años, el joven corredor tiene la posibilidad de conquistar su primer campeonato mundial y superar el récord de precocidad que pertenece a Sebastian Vettel.

El alemán se consagró en 2010 con 23 años, cuatro meses y 11 días.

Según las posibilidades matemáticas del campeonato, Antonelli asegurará el título si termina entre los nueve primeros. También podría consagrarse con un resultado inferior, dependiendo de las posiciones de George Russell y Lewis Hamilton.

Días y horarios del Gran Premio de México

<text color="secondary" size="xs">Todos los horarios corresponden a la Argentina.</text>

Actividad Viernes 30/10 Práctica libre 1 15:30 Viernes 30/10 Práctica libre 2 19:00 Sábado 31/10 Práctica libre 3 14:30 Sábado 31/10 Clasificación 18:00 Domingo 1/11 Carrera 17:00

La carrera principal está prevista para el domingo a las 17, siempre que no se produzcan modificaciones por cuestiones climáticas.

Para Colapinto, México representa una oportunidad de recuperar competitividad y cerrar de mejor manera el tramo final de la temporada. Para Antonelli, en cambio, podría convertirse en el escenario de una consagración histórica.