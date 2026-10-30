Boca y River se preparan para el Superclásico en una fecha clave del Torneo Clausura

El Torneo Clausura de la Liga Profesional entra en su etapa decisiva. Este viernes comenzará la fecha 15, la penúltima de la fase regular, que tendrá como principal atractivo una nueva edición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate.

El encuentro se disputará el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera. Ambos equipos llegan con objetivos importantes: Boca buscará consolidarse entre los protagonistas de la Zona A y sostener su posición en la tabla anual, mientras que River intentará sumar para afianzarse entre los clasificados a los playoffs.

Será el enfrentamiento número 268 entre los dos clubes más populares del país. En el historial general, Boca mantiene una ventaja de seis triunfos, con 94 victorias frente a las 88 de River, además de 85 empates.

El último cruce se disputó en abril de este año en el estadio Monumental y terminó con triunfo de Boca por 1-0, con un gol de Leandro Paredes.

Una jornada con mucho en juego

La fecha también tendrá partidos importantes en la lucha por ingresar a los playoffs, la clasificación a las copas internacionales y la permanencia en Primera División.

Este viernes, Rosario Central visitará a Sarmiento con la posibilidad de pelear por la cima de la Zona B, mientras que Aldosivi afrontará un compromiso exigente ante Racing, que ya no tiene posibilidades de clasificarse a la siguiente fase.

El sábado, uno de los encuentros destacados será el choque entre Estudiantes de La Plata e Instituto, líder de la Zona A. También jugarán Vélez y San Lorenzo, en otro cruce que puede influir en la clasificación.

La jornada concluirá el lunes con cuatro equipos que buscarán sumar en la recta final del campeonato, entre ellos Argentinos Juniors, que visitará a Atlético Tucumán.

La programación de la fecha 15

Viernes 30 de octubre

19:00: Estudiantes de Río Cuarto vs. Gimnasia de La Plata.

19:00: Huracán vs. Tigre.

21:15: Sarmiento vs. Rosario Central.

21:15: Racing vs. Aldosivi.

Sábado 31 de octubre

17:00: Deportivo Riestra vs. Talleres.

19:15: Vélez vs. San Lorenzo.

21:30: Estudiantes de La Plata vs. Instituto.

Domingo 1 de noviembre

15:00: Boca Juniors vs. River Plate.

18:30: Newell's Old Boys vs. Unión.

18:30: Belgrano vs. Barracas Central.

20:45: Lanús vs. Gimnasia de Mendoza.

Lunes 2 de noviembre

19:00: Defensa y Justicia vs. Independiente.

19:00: Platense vs. Central Córdoba.

21:15: Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors.

21:15: Independiente Rivadavia vs. Banfield.

Con la fase regular cerca de su final, cada partido puede resultar determinante. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en La Bombonera, donde Boca y River volverán a protagonizar el duelo más esperado del fútbol argentino.