La Primera Nacional define a sus finalistas por el ascenso y al último descendido

La Primera Nacional entra en su etapa decisiva. Este sábado comenzará la última fecha de la fase regular, en la que se definirán los dos equipos que disputarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional y quedará encaminada la resolución del último descenso.

La jornada tendrá 13 encuentros durante el sábado, con varios partidos en simultáneo desde las 15. Las miradas estarán puestas en Ferro y Godoy Cruz, en la Zona A, y en Tristán Suárez, Atlanta y Temperley, en la Zona B.

Además, el lunes se disputarán los encuentros que determinarán qué equipo perderá la categoría junto con los descensos ya confirmados.

Ferro y Godoy Cruz, por un lugar en la final

En la Zona A, Ferro llega como líder con 65 puntos y depende de sí mismo para clasificarse a la final por el primer ascenso. El conjunto de Caballito visitará a Acassuso y, si consigue la victoria, asegurará su lugar en la definición.

Su principal perseguidor es Godoy Cruz, que suma 63 unidades y recibirá a Almirante Brown en Mendoza. El equipo mendocino necesita ganar y esperar un resultado favorable en el partido de Ferro para tener posibilidades de quedarse con el primer puesto.

La última fecha promete una definición ajustada, con dos equipos que llegan con posibilidades de alcanzar el objetivo principal de la temporada.

Tristán Suárez defiende la punta en la Zona B

En la Zona B, Tristán Suárez es el líder con 61 puntos y recibirá a Deportivo Maipú. El conjunto bonaerense buscará una victoria que le permita asegurar el primer puesto y avanzar a la final por el ascenso.

Atlanta y Temperley también mantienen posibilidades de arrebatarle la cima. El Bohemio se medirá con Midland, mientras que el Gasolero visitará a Güemes de Santiago del Estero.

Los tres encuentros se jugarán este sábado a las 15, por lo que la definición de la zona se desarrollará en simultáneo.

Chacarita, Patronato y Nueva Chicago, en la pelea por la permanencia

La lucha por evitar el último descenso también tendrá un desenlace cargado de tensión. Chacarita, Patronato y Nueva Chicago son los tres equipos que llegan con posibilidades de perder la categoría.

Los partidos decisivos se disputarán el lunes 2 de noviembre, ambos desde las 15. Chacarita recibirá a Nueva Chicago en un enfrentamiento directo, mientras que Patronato visitará a Atlético de Rafaela.

Los resultados de ambos encuentros determinarán qué equipo descenderá y si será necesario disputar un desempate.

Por su parte, los descensos de Acassuso, San Miguel y Güemes de Santiago del Estero ya están confirmados, por lo que solo resta definir el cuarto equipo que perderá la categoría.

El cronograma de la última fecha

Sábado 31 de octubre

15: Godoy Cruz vs. Almirante Brown.

15: San Miguel vs. Deportivo Madryn.

15: San Telmo vs. Central Norte.

15: Atlanta vs. Midland.

15: Acassuso vs. Ferro.

15: Agropecuario vs. Almagro.

15: Tristán Suárez vs. Deportivo Maipú.

15: Güemes de Santiago del Estero vs. Temperley.

15: San Martín de San Juan vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

15:30: Los Andes vs. Mitre de Santiago del Estero.

16: Deportivo Morón vs. Ciudad de Bolívar.

17: Chaco For Ever vs. Racing de Córdoba.

18: Colón de Santa Fe vs. Defensores de Belgrano.

Domingo 1 de noviembre

18:30: San Martín de Tucumán vs. Colegiales.

19: Gimnasia y Tiro de Salta vs. Quilmes.

Lunes 2 de noviembre

13: All Boys vs. Estudiantes de Buenos Aires.

15: Atlético de Rafaela vs. Patronato.

15: Chacarita vs. Nueva Chicago.

Con el cierre de la fase regular, la Primera Nacional conocerá a los protagonistas de la final por el primer ascenso y resolverá una de las disputas por la permanencia. Una jornada clave para los clubes que buscan dar el salto a la máxima categoría y para aquellos que intentan sostener su lugar en el fútbol profesional.