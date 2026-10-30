Más de 270 deportistas de San Luis viajarán a Mar del Plata para competir en los Juegos Evita

San Luis se prepara para participar de una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita, que se desarrollarán del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata. La provincia estará representada por aproximadamente 275 deportistas, que competirán en 37 disciplinas y buscarán destacarse en uno de los encuentros deportivos juveniles más importantes del país.

La delegación estará integrada por 353 personas, entre atletas, entrenadores, profesionales de la salud y personal de apoyo.

Los detalles fueron presentados este viernes por el jefe de la delegación, Gerardo Quiroga, y el subdirector de Fortalecimiento Institucional, Diego Quiroga.

Seis colectivos recorrerán la provincia para trasladar a los deportistas

La partida está prevista para este domingo 1° de noviembre, alrededor de las 18, mientras que el regreso será el sábado 7.

Para garantizar el traslado se utilizarán seis colectivos, que recorrerán diferentes localidades de San Luis para recoger a los participantes.

El operativo comenzará en el norte provincial, con paradas en Villa de Merlo, Santa Rosa del Conlara, Naschel, Tilisarao y La Toma, entre otras localidades.

Posteriormente, los vehículos se concentrarán en la ciudad de San Luis y continuarán hacia Villa Mercedes y el sur provincial, incluyendo La Angelina y Buena Esperanza.

San Luis llevará un equipo médico propio

Una de las particularidades de la delegación será el acompañamiento sanitario durante toda la competencia.

El equipo estará integrado por dos médicos deportólogos y cuatro kinesiólogos, que tendrán una base de atención en uno de los hoteles y asistirán a los jóvenes durante las jornadas deportivas.

Además, los participantes contarán con apoyo nutricional y psicológico de manera virtual.

Diego Quiroga destacó que este dispositivo de acompañamiento constituye una característica distintiva de la organización provincial.

Competirán en 37 disciplinas deportivas

Los representantes de San Luis participarán en competencias convencionales y adaptadas, principalmente en las categorías sub-14 y sub-16, aunque algunas disciplinas tendrán edades de participación diferentes.

Los deportistas fueron seleccionados mediante instancias organizadas junto con las federaciones provinciales, que permitieron incorporar tanto a atletas federados como a jóvenes que no pertenecen a clubes.

Entre las novedades se encuentra la participación del rugby femenino, que logró completar su cupo y tendrá una experiencia especialmente orientada a la integración deportiva.

Una experiencia que va más allá de las medallas

El lunes 2 de noviembre se realizarán las acreditaciones y el acto inaugural. Las competencias comenzarán el martes y se extenderán hasta el viernes o sábado, según cada disciplina.

Los responsables de la delegación destacaron que los Juegos Evita representan una oportunidad de formación, convivencia e intercambio entre jóvenes de distintas provincias.

“Lo más importante es que disfruten esa experiencia, que es fantástica para cualquier chico de esa edad”, expresó Gerardo Quiroga.

También señaló que para algunos participantes será su primer viaje y, en determinados casos, la primera oportunidad de conocer el mar.

Con una delegación de 353 integrantes, San Luis buscará combinar el rendimiento deportivo con una experiencia de integración y crecimiento personal para sus jóvenes representantes.