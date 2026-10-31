Alerta por el ébola en África: el brote en el Congo ya supera los 5.000 muertos

El brote de ébola en la República Democrática del Congo superó las 5.000 muertes y se convirtió en una de las emergencias sanitarias más graves de los últimos años en África. Según el último informe del Instituto Nacional de Salud Pública congoleño, con datos hasta el 29 de octubre, se confirmaron 10.351 infecciones y 5.026 fallecimientos.

La epidemia fue declarada el 15 de mayo en el este del país y posteriormente se extendió a otras provincias. La tasa de letalidad alcanza el 48,6%, mientras que los equipos sanitarios enfrentan dificultades para identificar y controlar todas las cadenas de transmisión.

Más de 2.700 personas se recuperaron

A pesar de la elevada cantidad de víctimas, los registros oficiales también contabilizan 2.788 pacientes recuperados. Otros 1.101 permanecían hospitalizados o bajo aislamiento, según el informe difundido por las autoridades sanitarias.

Uno de los principales obstáculos para frenar la epidemia es el seguimiento de los contactos de las personas infectadas. Aunque este indicador alcanza el 84,5%, las autoridades advierten que una proporción importante de los contagios se produce fuera de las cadenas identificadas.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, alrededor del 80% de los nuevos casos corresponde a personas que no estaban dentro de las cadenas de contactos bajo seguimiento. Esta situación complica la detección temprana y favorece la continuidad de la transmisión comunitaria.

Una variante que complica la respuesta sanitaria

El brote actual está causado por el virus del Ébola de la especie Bundibugyo, una variante para la que no hay vacunas ni tratamientos específicos aprobados. La atención médica se centra en el tratamiento de los síntomas y las complicaciones, mientras continúa la investigación de posibles herramientas para combatirla.

La Organización Mundial de la Salud trabaja junto con las autoridades de los países afectados para fortalecer la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos, la preparación de los centros sanitarios y la participación de las comunidades en las medidas de prevención.

El desafío de contener la expansión

La propagación del virus también está vinculada con las dificultades para acceder a determinadas zonas, la inseguridad y la presión sobre los servicios de salud. Estos factores complican el trabajo de los equipos que deben detectar nuevos contagios, aislar a los pacientes y evitar que la enfermedad llegue a otras comunidades.

Las autoridades sanitarias insisten en reforzar la detección precoz, el rastreo de contactos y los entierros seguros, medidas fundamentales para reducir el riesgo de transmisión.

Con más de 10.000 infecciones confirmadas y una cifra de fallecidos que continúa en aumento, el brote representa un desafío urgente para el sistema sanitario congoleño y para los organismos internacionales que colaboran en su contención.