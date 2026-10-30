El dólar blue sigue en $1.565 y queda a sólo $5 del oficial este viernes

El dólar blue se mantiene este viernes 30 de octubre en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, en una jornada que vuelve a mostrar una brecha mínima frente al tipo de cambio oficial.

En el Banco Nación, la divisa estadounidense cotiza a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta, sin cambios respecto de la jornada anterior.

La diferencia entre ambos valores vendedores quedó reducida a apenas $5, equivalente a alrededor del 0,3%.

El escenario muestra así una fuerte convergencia entre el dólar oficial, el paralelo y el MEP, mientras el contado con liquidación continúa operando en un nivel superior.

El MEP también ronda los $1.565

El dólar MEP cotiza en torno a $1.564,82 para la venta, con una baja cercana al 0,3%.

De esta manera, la cotización financiera utilizada para adquirir dólares mediante bonos quedó prácticamente en el mismo nivel que el blue y apenas por encima del Banco Nación.

El movimiento consolida una tendencia que se viene observando durante las últimas ruedas, con una reducción significativa de las diferencias entre las distintas referencias cambiarias.

El CCL sigue por encima de $1.650

El contado con liquidación continúa mostrando otra dinámica.

El CCL opera alrededor de $1.654,83 para la venta, con una leve baja durante la jornada. Su valor permanece unos $95 por encima del dólar oficial.

Aunque retrocedió desde los niveles superiores a $1.680 que alcanzó días atrás, sigue siendo la principal referencia financiera para operaciones que permiten girar divisas al exterior.

El dólar cripto se mantiene cerca de $1.645

La cotización de las stablecoins también permanece por encima de los dólares oficial, blue y MEP.

Durante la mañana, el dólar cripto se negociaba alrededor de $1.643,81, aunque su precio puede modificarse permanentemente porque ese mercado opera durante las 24 horas.

El dólar tarjeta, utilizado como referencia para consumos en moneda extranjera alcanzados por la percepción correspondiente, continúa en $2.028.

Cómo cotiza el dólar este viernes

Dólar blue

Compra: $1.545

Venta: $1.565

Dólar Banco Nación

Compra: $1.510

Venta: $1.560

Dólar MEP

Compra: $1.563,58

Venta: $1.564,82

Dólar CCL

Compra: $1.641,65

Venta: $1.654,83

Dólar cripto

Venta: alrededor de $1.644

Dólar tarjeta

Venta: $2.028

La foto cambiaria de este viernes deja un dato poco habitual: el blue, el oficial y el MEP están separados por apenas unos pesos.

La atención del mercado seguirá puesta en determinar si esa convergencia se mantiene durante el cierre de octubre o si los dólares financieros vuelven a ampliar la distancia frente al tipo de cambio minorista.