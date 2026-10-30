Ofrecen $24 millones para esclarecer el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido hace seis años

A más de seis años del femicidio de Cecilia Basaldúa, el Gobierno de Córdoba elevó a $24 millones la recompensa para quienes aporten datos que permitan esclarecer el crimen, ocurrido en abril de 2020 en la localidad de Capilla del Monte.

La decisión fue oficializada este viernes 30 de octubre mediante la Resolución 290 del Ministerio de Justicia y Trabajo provincial, publicada en el Boletín Oficial.

La medida responde a un pedido de la fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de Cruz del Eje, Sabrina Ardiles, quien continúa al frente de una investigación que todavía no logró identificar a los responsables.

Duplicaron la recompensa para conseguir nuevas pistas

El nuevo monto representa el cuarto incremento desde que se implementó el incentivo económico.

En julio de 2023, la recompensa había sido fijada en $2 millones. Durante 2024 aumentó a $6 millones y en 2025 llegó a $12 millones.

Ahora, la Provincia duplicó nuevamente la cifra y la estableció en $24 millones.

Según la resolución, el dinero estará destinado a quienes brinden información confiable y verificable a las autoridades policiales o judiciales, siempre que contribuya al esclarecimiento del femicidio.

La decisión busca incentivar la aparición de nuevos testimonios o elementos que permitan avanzar en una causa que permanece abierta.

El crimen de Cecilia Basaldúa que sigue sin resolverse

Cecilia tenía 35 años cuando llegó a Capilla del Monte, en marzo de 2020, después de recorrer distintos países de Latinoamérica como mochilera.

Su intención era permanecer en la localidad cordobesa para escribir un libro sobre sus experiencias de viaje.

Fue vista por última vez el 5 de abril de 2020. Tras varias semanas de búsqueda, su cuerpo fue encontrado el 26 de ese mes en una zona rural cercana al arroyo Calabalumba.

La autopsia determinó que había sido víctima de una agresión sexual y posteriormente asesinada.

Un acusado absuelto y fuertes cuestionamientos a la investigación

Durante la primera etapa de la causa, los investigadores detuvieron a Lucas Bustos, un joven que vivía cerca del lugar donde apareció el cuerpo.

Bustos permaneció dos años detenido y llegó a juicio en 2022, pero fue absuelto por falta de pruebas.

Desde entonces, el expediente continúa sin condenados.

La familia de Cecilia y distintas organizaciones sociales denunciaron presuntas irregularidades en la investigación, entre ellas demoras en la recepción de testimonios, deficiencias en la preservación de pruebas y líneas investigativas que, según sostienen, no fueron suficientemente exploradas.

La Justicia busca reconstruir lo ocurrido

En mayo de este año, la Fiscalía ordenó nuevas tareas de reconstrucción y relevamiento en el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

El procedimiento incluyó la participación de especialistas de Policía Judicial, Policía Científica, Patrulla Rural y otros equipos técnicos.

El objetivo fue revisar las circunstancias del hallazgo y profundizar las hipótesis investigativas.

La nueva recompensa de $24 millones representa otro intento por conseguir información decisiva sobre un femicidio que conmocionó a Córdoba y que, más de seis años después, continúa sin responsables condenados.