Buscan cambiar la venta de huevos en Argentina y exigir nuevas etiquetas en los envases

La venta de huevos en Argentina podría incorporar nuevas exigencias de información para los consumidores. La diputada nacional Gabriela Estévez presentó un proyecto de ley para que todos los envases indiquen de manera obligatoria cómo fueron producidos los huevos que se comercializan en el país.

La iniciativa, elaborada por la organización internacional Sinergia Animal, busca que los compradores conozcan las condiciones de crianza de las gallinas y puedan elegir entre diferentes sistemas de producción.

La propuesta cobra relevancia en un país que, según proyecciones del sector avícola, alcanzaría durante 2026 un consumo récord de 430 huevos por habitante.

Qué información deberán tener los envases

El proyecto establece que los productores deberán identificar los huevos mediante cuatro categorías:

Producción en jaulas: huevos provenientes de gallinas criadas en sistemas de jaulas.

Libres de jaulas: producción en galpones o instalaciones donde las aves pueden desplazarse.

Camperos: huevos de gallinas con acceso al exterior y espacios de pastoreo.

Orgánicos: producción bajo condiciones específicas de certificación orgánica.

La información deberá aparecer en la cara principal del envase, de manera visible, legible y permanente.

Además, las publicidades tendrán que identificar el sistema de producción y no podrán utilizar imágenes que generen confusión.

Por ejemplo, un envase no podría mostrar gallinas caminando al aire libre si los huevos provienen de un sistema de jaulas.

El 90% de los huevos se produciría en jaulas

Según una encuesta realizada por Sinergia Animal Argentina, más del 78% de los consultados desconoce que aproximadamente el 90% de la producción nacional de huevos se realiza mediante sistemas de jaulas.

La organización considera que esa falta de información impide que los consumidores conozcan las condiciones en las que se produce uno de los alimentos más consumidos del país.

Romina Viscarret, directora de Sinergia Animal Argentina, sostuvo que el objetivo no es imponer una elección, sino garantizar que cada persona pueda decidir con información clara.

Por su parte, Estévez, legisladora cordobesa de Unión por la Patria, defendió la iniciativa sobre la base del derecho constitucional de los consumidores a recibir información adecuada y veraz.

Qué pasará si se aprueba la ley

La propuesta no prohíbe la producción ni la comercialización de huevos provenientes de gallinas criadas en jaulas. Su objetivo es identificar los distintos sistemas de producción.

En caso de convertirse en ley, las empresas tendrán un plazo de hasta 12 meses desde la reglamentación para adaptar sus envases y comunicaciones comerciales.

El incumplimiento podría generar sanciones previstas en las normas de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

El antecedente y la posición de los productores

Una iniciativa similar fue presentada en 2021, pero no logró avanzar en el Congreso.

En aquella oportunidad, la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) manifestó su rechazo a la propuesta.

Su presidente, Javier Prida, sostuvo entonces que el sector estaba dispuesto a debatir cómo informar al consumidor, aunque cuestionó el mecanismo elegido y defendió las condiciones sanitarias de la producción nacional.

El nuevo proyecto, identificado con el expediente 4191-D-2026, cuenta con acompañamiento de legisladores de diferentes espacios políticos y deberá ser analizado en las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados.