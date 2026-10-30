Micaela Luján buscará otro título en Uruguay y sueña con una nueva oportunidad mundialista

La boxeadora puntana Micaela “La Princesita” Luján volverá a subir al ring este sábado 31 de octubre en Punta del Este, Uruguay, donde enfrentará a la bonaerense Ayelén “Piru” Granadino por el título Fedelatin mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El combate tendrá un condimento especial: será la revancha de la pelea que ambas protagonizaron en junio de 2025, cuando Granadino se impuso por decisión mayoritaria de los jueces.

A sus 27 años, la representante de Villa Mercedes buscará sumar un nuevo cinturón a su trayectoria y acercarse a otra oportunidad mundialista.

Una revancha con un título en juego

El primer enfrentamiento se disputó en el Casino de Buenos Aires, durante una velada del ciclo KO a las Drogas. En aquella oportunidad, Granadino ganó con tarjetas de 96-94, 96-94 y 95-95.

Ahora, Luján intentará revertir ese resultado en un escenario neutral.

“Estoy contenta de volver a pelear y de poder salir de Argentina en esta pelea internacional. Es una gran oportunidad para mostrarnos”, expresó en declaraciones a El Chorrillero.

La boxeadora aseguró que llega en mejores condiciones físicas y anímicas, luego de atravesar una etapa complicada por las lesiones.

Luján vuelve al ring completamente recuperada

Su última presentación fue en abril de este año, cuando derrotó por decisión unánime a la uruguaya Diana Delbono Mora en Villa Mercedes y conquistó el título sudamericano supermosca.

Después de aquella victoria, decidió realizar una pausa para recuperarse de una lesión de rodilla.

“Hoy es la primera pelea a la que llego sin lesiones. En mis últimas tres peleas hice las tres lesionada”, reveló.

Durante su rehabilitación trabajó con Damián Giraudi y Sergio Porporatto, mientras que su preparación deportiva estuvo a cargo del entrenador José Ahumada.

El sueño de volver a ser campeona mundial

Luján ya conoce lo que significa conquistar un título mundial y ahora busca una nueva oportunidad internacional.

Entre sus objetivos aparece la estadounidense Gabriela Fundora, quien posee los cuatro principales cinturones de la categoría mosca.

“Quiero pelear por un título mundial en cualquiera de las dos categorías. Creo que esta pelea va a servir para demostrar que estamos listas para una oportunidad”, afirmó.

La villamercedina también anticipó que intentará mostrar un estilo diferente, con mayor paciencia y estrategia, sin abandonar su característica intensidad sobre el ring.

El respaldo del Chino Maidana y de San Luis

Durante la preparación en Buenos Aires, Luján compartió un entrenamiento con el excampeón mundial Marcos “Chino” Maidana, una experiencia que destacó por su importancia deportiva y personal.

También agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial, la Secretaría de Deportes, la Municipalidad de Villa Mercedes y las personas que colaboraron económicamente para completar su preparación.

La pelea será transmitida en vivo por TyC Sports, lo que permitirá seguir desde San Luis el nuevo desafío internacional de la boxeadora.

Con un cinturón en juego y una revancha pendiente, “La Princesita” buscará dar otro paso hacia su gran objetivo: volver a disputar una corona mundial.