“Qué ladrones que son”: D’Onofrio estalló por la expulsión de Martínez Quarta ante Boca

El Superclásico entre Boca y River tuvo un comienzo cargado de polémica. La expulsión de Lucas Martínez Quarta, cuando apenas se habían disputado siete minutos del primer tiempo, provocó una fuerte reacción de Rodolfo D’Onofrio, expresidente del club de Núñez, quien expresó toda su indignación en las redes sociales.

“Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto”, escribió el exdirigente en su cuenta de X.

El mensaje apareció después de que el árbitro Nicolás Ramírez decidiera mostrarle la tarjeta roja al defensor de River por una infracción sobre Miguel Merentiel.

La jugada que desató la polémica

La acción se produjo cuando el delantero uruguayo de Boca avanzaba hacia el arco rival y fue derribado por Martínez Quarta.

En primera instancia, Ramírez dejó continuar el juego, pero el VAR intervino y lo convocó para revisar la jugada.

Tras observar las imágenes, el árbitro consideró que el defensor había impedido una oportunidad manifiesta de gol y resolvió expulsarlo.

La decisión dejó a River con diez jugadores prácticamente desde el comienzo del encuentro y generó protestas en el conjunto visitante.

D’Onofrio también apuntó contra el VAR

El enojo del expresidente millonario no terminó con su primera publicación.

En otro mensaje, recordó una jugada polémica del Superclásico anterior, disputado en el estadio Monumental, cuando River reclamó un penal sobre Martínez Quarta que no fue sancionado.

D’Onofrio cuestionó que en aquella oportunidad el VAR no hubiera intervenido y sostuvo que existía una diferencia de criterios arbitrales.

Sus declaraciones reflejaron el malestar del exdirigente, aunque las acusaciones de favoritismo constituyen su interpretación personal de las decisiones arbitrales.

Un Superclásico marcado por la controversia

La expulsión temprana condicionó el desarrollo del partido y obligó a River a reorganizar su esquema.

La controversia también reavivó el debate sobre la utilización del VAR y los criterios para sancionar jugadas consideradas oportunidades manifiestas de gol.

Con sus publicaciones, D’Onofrio volvió a quedar en el centro de la escena futbolística y dejó en evidencia su fuerte desacuerdo con el arbitraje del Superclásico.