Poggi despidió a los 354 integrantes de la delegación de San Luis que viajó a Mar del Plata

El gobernador Claudio Poggi encabezó este domingo la despedida de los 354 integrantes de la delegación de San Luis que partió rumbo a Mar del Plata para participar de los Juegos Nacionales Evita 2026.

El encuentro se realizó en el Salón Malvinas Argentinas, donde el mandatario compartió un momento con los jóvenes deportistas, entrenadores y equipos de apoyo antes del viaje.

La delegación cuenta con 275 atletas de entre 12 y 17 años, provenientes de los nueve departamentos provinciales, que competirán en 37 disciplinas convencionales y adaptadas.

Poggi destacó la importancia del deporte en la formación de los jóvenes

Durante la despedida, el Gobernador alentó a los participantes a disfrutar de la competencia y aprovechar la oportunidad de conocer a deportistas de otras provincias.

“Es un viaje inolvidable que queda grabado en el corazón de cada uno”, expresó.

Además, vinculó la participación en los Juegos Evita con las políticas deportivas provinciales, entre ellas los Intercolegiales, el programa Creciendo con tu Club y los Juegos Binacionales.

“Es un esfuerzo, una inversión que hace la Provincia. Son todas inversiones en deporte”, sostuvo.

La secretaria de Deportes, María Adelaida Muñiz, destacó el trabajo de preparación realizado junto con las federaciones deportivas y remarcó el valor de la convivencia y el intercambio entre los participantes.

Una delegación con asistencia médica las 24 horas

Los representantes puntanos viajaron en seis colectivos, que recorrieron distintas localidades para trasladar a los deportistas.

La delegación cuenta con dos médicos, cuatro kinesiólogos y asistencia nutricional y psicológica virtual.

Además, cada integrante dispondrá de la aplicación GO! Asistance, que brindará cobertura durante las 24 horas ante incidentes dentro o fuera de los escenarios deportivos.

Las competencias comenzarán el martes

María Paz Peralta, ciclista y abanderada de la delegación, expresó su entusiasmo por representar a la provincia después de tres meses de preparación.

“Estoy muy orgullosa por las oportunidades que se me presentan. Estoy ansiosa por correr, con ganas de ganar y dejarlo todo”, manifestó.

Las acreditaciones se realizarán este lunes 2 de noviembre, mientras que las competencias comenzarán el martes 3.

El regreso de la delegación a San Luis está previsto para la madrugada del domingo 8 de noviembre.