San Luis brilló en los Martín Fierro Federal y se quedó con dos importantes estatuillas

San Luis fue protagonista de una noche especial para la radio y la televisión argentina. La entrega de los Martín Fierro Federal 2026, realizada este sábado en la Caja de los Trebejos de Potrero de los Funes, reunió a periodistas, conductores, productores y figuras del espectáculo de distintas provincias.

La provincia tuvo una destacada participación y consiguió dos estatuillas, gracias al programa Chicos en el Aire y al periodista Emiliano Pascuarelli, ambos de la pantalla de San Luis+.

La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), contó con 112 nominaciones distribuidas en 36 categorías de radio y televisión.

Los dos premios que quedaron en San Luis

El primer reconocimiento puntano fue para Chicos en el Aire, una producción educativa del Instituto Santo Tomás de Aquino que se emite por San Luis+ y ganó en la categoría Infantil de televisión.

Eliana Altamirano, referente del proyecto, recibió el premio junto con los integrantes del equipo y agradeció el acompañamiento de las familias.

La segunda estatuilla fue para Emiliano Pascuarelli, conductor del noticiero central de San Luis+, quien se impuso en la categoría Labor de animación y conducción masculina.

Durante su discurso, el periodista compartió el reconocimiento con sus compañeros de trabajo y dedicó un emotivo recuerdo a su padre fallecido.

“Que la provincia se lleve dos estatuillas es magnífico. Nos da ganas de seguir”, expresó.

Una gala con figuras nacionales y reconocimientos federales

La ceremonia fue conducida por la cantante Coki Ramírez y el actor Diego Pérez, mientras que el presidente de APTRA, Luis Ventura, destacó la importancia de visibilizar las producciones realizadas fuera de Buenos Aires.

Entre los invitados estuvieron Juliana Scaglione, conocida como Furia, Darío Lopilato y el diseñador Benito Fernández.

La gala también permitió mostrar los atractivos turísticos y la gastronomía de San Luis ante representantes de medios de todo el país.

Quiénes ganaron los Martín Fierro de Oro

Los principales reconocimientos de la noche quedaron en manos de dos producciones del interior.

El Martín Fierro de Oro de televisión fue para El Avispero, de Tucumán, mientras que el Martín Fierro de Oro de radio lo obtuvo La tarde de la 100, de Rosario.

Con dos premios para producciones locales y una ceremonia que reunió a referentes de todo el país, San Luis cerró una jornada de reconocimiento al trabajo de los medios federales.