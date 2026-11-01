Un sismo de magnitud 5,1 sacudió las islas del Atlántico Sur

Un sismo de magnitud 5,1 se registró este domingo en las islas Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento ocurrió a las 14:11, hora argentina, y tuvo una profundidad aproximada de 108 kilómetros, de acuerdo con los registros del organismo estadounidense.

El epicentro se localizó en una región oceánica de intensa actividad geológica, donde la interacción de placas tectónicas provoca movimientos sísmicos frecuentes.

Hasta el momento, no se habían difundido reportes de daños ni de personas afectadas.

Una región con antecedentes de fuertes terremotos

Las islas Sandwich del Sur se encuentran en una de las zonas sísmicamente más activas del Atlántico Sur.

En julio de 2025, un terremoto de magnitud 5,6 fue detectado cerca de la isla Bristol. Un fenómeno de igual magnitud había ocurrido en mayo de 2024.

Sin embargo, uno de los antecedentes más importantes se remonta al 12 de agosto de 2021, cuando la región fue escenario de un terremoto de magnitud 8,1.

Los especialistas explican que esta actividad está vinculada con los movimientos de las placas tectónicas y los procesos de subducción que se desarrollan bajo el océano.

Dónde están las islas Sandwich del Sur

El archipiélago forma parte del territorio cuya soberanía reclama la Argentina y que actualmente se encuentra bajo administración británica.

Está ubicado en el extremo sur del océano Atlántico y constituye un arco volcánico activo, rodeado por las aguas del mar del Scotia.

El nuevo terremoto vuelve a poner de manifiesto la intensa actividad geológica de esta región austral.