Boca le ganó a River en el Superclásico y festejó en La Bombonera

Boca se quedó con una nueva edición del Superclásico argentino al vencer 1-0 a River en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El defensor Lautaro Di Lollo marcó el único gol del encuentro, que estuvo condicionado por las expulsiones de dos jugadores del Millonario.

El triunfo le permitió al equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena celebrar ante su clásico rival en su estadio y sumar tres puntos importantes en la pelea por los objetivos de la temporada.

Una expulsión temprana cambió el partido

El encuentro comenzó con intensidad y tuvo una jugada determinante a los ocho minutos. Tras una infracción sobre Miguel Merentiel, Lucas Martínez Quarta fue expulsado luego de la revisión del VAR, por lo que River quedó con diez jugadores durante buena parte del primer tiempo.

El entrenador Leonardo Ponzio debió modificar el planteo y dispuso el ingreso de Lautaro Rivero por Lucas Beltrán para reorganizar la defensa.

Boca aprovechó la ventaja numérica y comenzó a buscar espacios para abrir el marcador. La primera oportunidad clara llegó con una intervención de Santiago Beltrán ante un intento de Merentiel.

Di Lollo puso en ventaja al Xeneize

La apertura del marcador llegó a los 27 minutos de la primera etapa. Sebastián Villa ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y Lautaro Di Lollo conectó un cabezazo que venció al arquero de River para establecer el 1-0.

Con la ventaja a su favor, Boca intentó ampliar la diferencia, mientras que River buscó mantenerse en partido pese a la inferioridad numérica. El primer tiempo terminó con el equipo local arriba en el resultado.

River terminó con nueve jugadores

En el complemento, el Millonario buscó alternativas para cambiar el desarrollo, pero volvió a sufrir una expulsión. A los 47 minutos del segundo tiempo, Gonzalo Montiel vio la tarjeta roja directa por una fuerte entrada sobre Lautaro Blanco.

Así, River afrontó el tramo final con nueve futbolistas. Boca tuvo oportunidades para aumentar la ventaja, entre ellas un remate de Alan Velasco que pegó en el palo.

Finalmente, el Xeneize sostuvo el 1-0 y se quedó con el clásico disputado en La Bombonera, en un partido en el que las expulsiones y el gol de Di Lollo resultaron determinantes.