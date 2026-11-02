Lali Espósito mostró las imágenes de su casamiento con Pedro Rosemblat

Lali Espósito compartió en sus redes sociales las primeras imágenes de su casamiento con Pedro Rosemblat, celebrado el sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos.

La cantante y actriz publicó una serie de fotografías del festejo y agradeció a quienes acompañaron a la pareja durante uno de los momentos más importantes de su relación.

“Fuimos inmensamente felices. Gracias a quienes celebraron con nosotros”, escribió Lali junto a las imágenes.

También dejó un mensaje para sus seguidores y para quienes hicieron llegar sus saludos desde distintos lugares. “Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor”, expresó.

Espósito y Rosemblat buscaron preservar la intimidad del casamiento y durante las primeras horas trascendieron pocos detalles sobre la celebración.

Las imágenes difundidas posteriormente permitieron conocer algunos de los aspectos de la boda, entre ellos el vestido de líneas minimalistas elegido por la artista y el traje beige que lució el periodista.

Otro de los detalles que llamó la atención fue la torta de casamiento, una estructura de nueve pisos diseñada por el reconocido pastelero y cocinero Damián Betular.

La publicación de Lali rápidamente concentró la atención de sus seguidores y terminó de revelar parte de una celebración que la pareja había decidido mantener, hasta ese momento, principalmente dentro de su círculo más cercano.