Tres escapadas para disfrutar la primavera entre ríos y sierras de San Luis

Con las temperaturas en ascenso y los días más largos, San Luis vuelve a desplegar una de sus mayores fortalezas turísticas: la posibilidad de pasar, en pocos kilómetros, de un río serrano a un lago entre montañas o a un paisaje cubierto de palmeras caranday.

El Trapiche, Potrero de los Funes y Papagayos aparecen entre las opciones para una escapada de primavera, cada uno con una propuesta diferente.

Hay ríos y senderos, actividades al aire libre, gastronomía, recorridos panorámicos y alternativas para quienes simplemente buscan alejarse unas horas de la ciudad.

El Trapiche y una primavera junto al río

A unos 39 kilómetros de la ciudad de San Luis, El Trapiche conserva buena parte de su atractivo alrededor del río que atraviesa la localidad y de los caminos serranos que la rodean.

Uno de sus puntos más conocidos es Siete Cajones, ubicado a unos tres kilómetros del pueblo, donde el curso de agua forma piletas naturales entre las rocas.

El destino también permite combinar una jornada junto al río con caminatas y recorridos por sus alrededores.

A pocos kilómetros aparece La Florida, cuyo embalse suma otro paisaje y alternativas como stand up paddle, windsurf, pesca y otras actividades náuticas en los sectores habilitados. Allí también se encuentra la Reserva Florofaunística y Centro de Conservación de Vida Silvestre.

El Trapiche completa la propuesta con cabañas, hosterías, campings y gastronomía de identidad serrana.

Es, probablemente, la alternativa más clásica para quienes buscan río, sombra y sierras sin alejarse demasiado de la capital puntana.

Potrero de los Funes y su lago entre las montañas

Más cerca todavía se encuentra Potrero de los Funes, a unos 20 kilómetros de la ciudad de San Luis.

Su lago rodeado por las sierras es una de las imágenes más reconocibles del turismo provincial y el eje alrededor del cual gira buena parte de las actividades.

El circuito permite caminar, andar en bicicleta, detenerse en miradores o recorrer diferentes sectores del espejo de agua. También existen opciones de kayak, hidropedales, cabalgatas y trekking hacia atractivos cercanos como el Salto de la Moneda.

Otro de los espacios para conocer es el Parque Nativo, ubicado sobre el margen este del lago, con sectores recreativos, senderos, asadores y vistas panorámicas.

Potrero suma además una oferta gastronómica y de alojamiento mucho más amplia, lo que permite convertir una salida de algunas horas en un fin de semana completo.

Y tiene otra ventaja: cada horario cambia el paisaje. La mañana sobre el lago, el verde de las sierras durante la tarde y el atardecer convierten al mismo recorrido en postales diferentes.

Papagayos y un paisaje que no se parece a ningún otro

Para quienes buscan alejarse un poco más, Papagayos ofrece una de las postales más particulares de San Luis.

La localidad está ubicada al pie de la Sierra de los Comechingones, sobre la Ruta Provincial 1, aproximadamente a 184 kilómetros de la capital puntana y 42 kilómetros de Villa de Merlo.

Su sello distintivo son los extensos palmares de caranday, que aparecen entre la vegetación serrana y forman uno de los paisajes más singulares de la región.

Ese entorno puede recorrerse a través de caminatas, cabalgatas y senderos. También existen arroyos, piscinas naturales, quebradas y circuitos de trekking, además de propuestas para conocer la producción artesanal de la localidad.

Entre los atractivos aparecen el Dique Parrilla, la Ermita La Consolata y distintos miradores naturales. Para recorridos de mayor dificultad, como la Cueva de los Duendes, se requiere la compañía de guías o baqueanos habilitados.

El caranday, además, forma parte de la identidad cultural del pueblo: sus hojas secas son utilizadas por artesanos locales para elaborar canastos, muñecas, sombreros y otras piezas sin dañar la planta.

Tres paisajes y una misma provincia

Los tres destinos permiten pensar escapadas muy distintas.

El Trapiche propone río y sombra. Potrero de los Funes, un lago rodeado de sierras y una amplia oferta de servicios. Papagayos, tranquilidad y un paisaje dominado por los palmares de caranday.

No hace falta esperar las vacaciones de verano para recorrerlos.

La primavera abre una de las mejores épocas para descubrir San Luis: días más largos, sierras nuevamente verdes y caminos que, en pocos kilómetros, permiten pasar de los ríos del centro provincial a los paisajes de los Comechingones.