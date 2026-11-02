Detuvieron a un hombre por la muerte de su pareja y cuatro niños

Una mujer de 22 años y cuatro niños de entre seis meses y cinco años fueron encontrados muertos este domingo en una vivienda incendiada de Quitilipi, Chaco, en un caso que pasó rápidamente de ser investigado como un siniestro a una causa por presunto homicidio múltiple.

Por el hecho fue detenido Alberto Luis Ávalos, de 25 años, pareja de la mujer y padre del bebé más pequeño. El fiscal subrogante Gustavo Valero, de la Fiscalía de Investigación Penal N°1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, ordenó su aprehensión mientras avanzan las autopsias y pericias.

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco Aranda, de 4; sus sobrinos Adriana Barrios, de 5, y Bruno Barrios, de 4; y Bernardo Ávalos, de seis meses.





El incendio reveló una escena mucho más grave

La Policía llegó cerca de las 6 a una vivienda ubicada sobre Islas Malvinas al 1200, en el barrio Matadero, después de recibir una alerta por un incendio.

Cuando bomberos y efectivos lograron ingresar encontraron a cuatro de las víctimas dentro del inmueble. El bebé fue trasladado al hospital, donde se constató que había ingresado sin signos vitales.

El escenario cambió cuando comenzaron las primeras revisiones forenses.

La médica policial constató que los tres niños encontrados dentro de la vivienda presentaban heridas cortantes en la zona del cuello y quemaduras en distintas partes del cuerpo. Rocío Aranda tenía una escoriación en la región lumbar y el bebé presentaba livideces en el cuello y la espalda.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde las autopsias deberán determinar con precisión las causas de cada muerte.

Qué sostiene la reconstrucción policial

El jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, informó este lunes que los investigadores trabajan sobre una secuencia según la cual Ávalos habría atacado primero a Rocío Aranda y luego a los tres menores que permanecían dentro de la casa.

Siempre de acuerdo con esa reconstrucción preliminar, posteriormente habría provocado el incendio mientras permanecía con su hijo de seis meses y habría intentado quitarse la vida. Vecinos intervinieron y lograron rescatarlo.

El bebé murió posteriormente y los investigadores analizan si su fallecimiento se produjo por inhalación de humo.

Esos detalles forman parte de la hipótesis policial y todavía deben ser respaldados por las autopsias, los estudios científicos y el avance de la causa judicial.

Un cuchillo, sogas y manchas que serán peritadas

Durante la inspección de la vivienda, el Gabinete Científico del Poder Judicial secuestró distintos elementos considerados de interés.

Entre ellos había un cuchillo de 27 centímetros con manchas similares a sangre, dos tramos de soga, un encendedor, tres teléfonos celulares y un fragmento de sábana con manchas rojizas. Todo será sometido a peritajes.

Ávalos fue encontrado inconsciente en el frente de la vivienda.

El médico que lo examinó diagnosticó inicialmente un cuadro de psicosis aguda, lesiones por contusión, marcas compatibles con un lazo en el cuello y signos de posible intoxicación con drogas. Ese diagnóstico médico describe su estado al momento de ser asistido y no determina por sí solo su responsabilidad penal.

Después de recibir atención quedó bajo custodia y el fiscal dispuso su detención en una causa caratulada inicialmente como supuesto homicidio.

Una investigación que recién comienza

El caso provocó una profunda conmoción en Quitilipi.

Lo que comenzó con el llamado de emergencia por una vivienda en llamas terminó convertido en la investigación de cinco muertes violentas dentro de una misma familia, cuatro de ellas de niños.

Ahora el expediente dependerá fundamentalmente de los resultados de las autopsias, de los análisis sobre los elementos secuestrados y de la reconstrucción científica de la escena.

Esas pruebas deberán determinar cómo murió cada víctima, establecer qué ocurrió antes del incendio y definir formalmente la responsabilidad penal del hombre que permanece detenido.