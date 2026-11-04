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Murió Daniel Bifulco, el recordado Jaimito de Videomatch
El mundo del espectáculo argentino atraviesa horas de pesar por la muerte de Daniel Bifulco, recordado por interpretar a uno de “Los Jaimitos” en Videomatch, el histórico ciclo conducido por Marcelo Tinelli.
El humorista fue encontrado sin vida en su casa durante las últimas horas. La noticia se conoció este miércoles por la mañana a partir de la información difundida por el periodista Pablo Layús.
De acuerdo con las primeras versiones, Bifulco habría sufrido un infarto. Sin embargo, por el momento no existe una confirmación oficial sobre la causa de su fallecimiento.
El actor tenía 56 años y había alcanzado gran popularidad durante las décadas de 1990 y 2000 gracias a su participación en Videomatch.
Allí integró Los Jaimitos junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, un trío que se convirtió en uno de los segmentos humorísticos más recordados del programa de Tinelli.
Los personajes aparecían caracterizados como niños y adaptaban canciones conocidas con letras humorísticas, juegos de palabras y referencias a la actualidad. Con el paso de los años, el sketch quedó asociado a una de las etapas de mayor popularidad del ciclo televisivo.
Bifulco continuó trabajando en el teatro después de su etapa de mayor exposición televisiva y participó de diferentes espectáculos humorísticos.
Una de sus actuaciones recientes había sido en “La Magia de la Risa”, presentada en el Teatro Victoria de Mar del Plata y nominada a los Premios Estrella de Mar 2026.
En junio de este año también había vuelto a reunirse con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta durante una participación en Infobae Mundial, donde Los Jaimitos recuperaron parte de su clásico repertorio humorístico.
En los últimos meses, además, había anunciado su incorporación al programa de streaming “Primos lejanos”, como parte de una nueva etapa profesional.
Su actividad artística continuaba vigente. Apenas días antes de su muerte había firmado contrato para formar parte de la temporada teatral de verano 2027 en Mar del Plata, en un espectáculo encabezado por El Mago sin Dientes en el Teatro Victoria.
La muerte de Bifulco generó numerosas muestras de pesar entre colegas y seguidores que lo recordaron por su paso por Videomatch y por una trayectoria ligada durante décadas al humor argentino.