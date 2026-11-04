Murió Gabriel Gutiérrez, historiador e investigador de la historia de San Luis

El historiador, docente e investigador Gabriel Gutiérrez murió este martes por la tarde en San Luis, luego de permanecer varias semanas internado en el Hospital Ramón Carrillo a raíz de una enfermedad que atravesaba desde hacía tiempo.

Integrante de la Junta de Historia de San Luis, Gutiérrez desarrolló una extensa labor vinculada con la investigación y difusión del pasado provincial.

Había nacido en Buenos Aires y llegó a San Luis a fines de la década del ’80. Era ingeniero de profesión, pero una vez radicado en la provincia comenzó a profundizar en distintos episodios de la historia puntana, una actividad que con el tiempo se convirtió en una de sus principales vocaciones.

Entre los temas que concentraron su trabajo estuvieron la revuelta de los prisioneros españoles detenidos en San Luis en febrero de 1819, la relación de Facundo Quiroga y el Chacho Peñaloza con la provincia y la participación sanluiseña en la Guerra del Paraguay.

Uno de sus trabajos más destacados fue el libro “San Luis: caliente febrero de 1819”, presentado en 2023, en el que reconstruyó los acontecimientos protagonizados por los prisioneros españoles que permanecían detenidos en territorio puntano.

Otra parte importante de sus investigaciones estuvo vinculada con José Santos Ortiz, primer gobernador de San Luis, asesinado junto a Facundo Quiroga en Barranca Yaco, Córdoba, el 16 de febrero de 1835.

Gutiérrez participó además del trabajo que impulsó la organización de una delegación sanluiseña hasta ese lugar para rendir homenaje a Ortiz y recuperar su figura dentro de la memoria histórica provincial.

Tras conocerse su fallecimiento, la Junta de Historia de San Luis difundió un mensaje para despedirlo y destacar su trayectoria académica.

La institución lo recordó como un “apasionado docente e incansable investigador de la memoria y el patrimonio cultural de nuestra provincia”.

También destacó su honestidad intelectual, su compromiso con el debate riguroso y la manera en que defendió el valor de la investigación histórica como herramienta para comprender la identidad de San Luis.

“Su vehemencia y generosidad humana guiaron siempre su trabajo, dejando un legado invalorable en el estudio del pasado puntano que honraremos con permanente gratitud”, expresó la entidad.

La Junta acompañó además a sus familiares, amigos y colegas y remarcó que su producción y su trabajo como investigador permanecerán como parte del patrimonio histórico y cultural de la provincia.

Los restos de Gabriel Gutiérrez son velados en la sala Esmeralda de la Previsora San Luis y la despedida se extenderá hasta las 23 de este miércoles.