Vendía cocaína desde una gomería de San Luis, lo condenaron a cuatro años pero tendrá prisión domiciliaria

La Justicia Federal de San Luis condenó a Lucas Román Figueroa a cuatro años de prisión por vender cocaína desde una gomería y lavadero de autos ubicado sobre calle Lamadrid, en la ciudad capital. Sin embargo, el hombre podrá cumplir la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria por circunstancias familiares.

La sentencia fue dictada por el juez federal Juan Esteban Maqueda, quien homologó un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y el acusado. Además, dispuso una multa de 45 unidades fijas.

La investigación comenzó en enero de 2025, a partir de una denuncia anónima que alertó sobre la comercialización de estupefacientes en el establecimiento. Durante ocho meses, los investigadores realizaron vigilancias, seguimientos e identificaron compradores que concurrían al lugar.

El operativo decisivo se concretó el 23 de septiembre de 2025, cuando Figueroa fue interceptado en el barrio 500 Viviendas Norte. En su poder encontraron 11 envoltorios con 65,76 gramos de cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular. También descubrieron una balanza de precisión escondida en el vehículo.

Posteriormente, se realizaron allanamientos en distintos domicilios y en un bar de avenida Illia. En el conjunto de los procedimientos, la Policía secuestró 464 gramos de cocaína, 34 gramos de marihuana, balanzas y elementos de fraccionamiento, con un valor estimado de $11 millones en el mercado ilegal.

Por qué cumplirá la condena en su casa

La Justicia autorizó la prisión domiciliaria debido a la situación familiar del condenado, quien tiene seis hijos, entre ellos una adolescente con discapacidad intelectual que estaba bajo su guarda judicial. También se consideró que su pareja atraviesa un embarazo de riesgo.

Figueroa deberá permanecer en el domicilio autorizado, someterse a los controles correspondientes y podrá ser monitoreado electrónicamente. El incumplimiento de las condiciones podría provocar la revocación del beneficio.

Finalmente, el juez ordenó el decomiso de $39 mil que serán destinados a la Escuela Rural N° 198, además de disponer la destrucción de las drogas secuestradas y la entrega de otros elementos a las fuerzas de seguridad.