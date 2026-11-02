Habilitaron el padrón electoral para 2027 y hay tiempo hasta el 30 de noviembre para reclamar

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó desde el 1 de noviembre la consulta del padrón electoral provisorio de cara a las elecciones nacionales de 2027. Los ciudadanos tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre para revisar su información y realizar reclamos.

La medida, establecida mediante la Acordada 154/2026, busca garantizar que los datos de los electores estén correctamente registrados antes de los próximos comicios.

Para realizar la consulta, los ciudadanos deben ingresar al sitio oficial www.padron.gob.ar, completar los datos solicitados y verificar que su inscripción, domicilio y distrito electoral sean correctos.

¿Qué hacer si hay errores en el padrón?

Quienes detecten información incorrecta, cambios de domicilio que no hayan sido registrados o directamente no figuren en el listado podrán presentar un reclamo ante la Justicia Electoral.

El trámite se realiza a través del Sistema de Reclamos al Registro Nacional de Electores, donde también se puede consultar el estado de las presentaciones.

Desde la Cámara Nacional Electoral aclararon que el padrón provisorio todavía no informa dónde deberá votar cada ciudadano. La escuela asignada, el número de mesa y el orden de votación estarán disponibles cuando se publique el padrón definitivo.

La revisión también alcanza a los argentinos residentes en el exterior, quienes deberán verificar sus datos y mantener actualizado el domicilio registrado en el DNI.

La consulta estará habilitada durante todo noviembre y constituye una instancia clave para evitar inconvenientes en las elecciones nacionales de 2027.