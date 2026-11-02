El Gobierno debe pagar US$800 millones al FMI y tiene apenas US$51 millones de margen

El Gobierno nacional enfrenta este lunes 2 de noviembre un vencimiento de US$800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un escenario de escasa liquidez en las cuentas del Tesoro y crecientes desafíos para cumplir con los próximos compromisos de deuda.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al 28 de octubre, el Ministerio de Economía mantenía US$851 millones depositados en el Banco Central (BCRA). Esto significa que, de utilizar esos fondos para cancelar la obligación, quedarían apenas US$51 millones.

Aunque en el mercado no existen mayores dudas sobre el cumplimiento del pago, la atención está puesta en el mecanismo que utilizará el equipo económico encabezado por Luis Caputo.

Las dos alternativas para conseguir los dólares

Una posibilidad es utilizar directamente los depósitos en moneda extranjera del Tesoro, lo que reduciría considerablemente su disponibilidad de divisas.

La segunda alternativa consiste en recurrir a los $8,9 billones que el Gobierno mantiene en moneda nacional para comprar dólares al Banco Central.

Esta operación permitiría preservar parte de los depósitos propios en moneda extranjera, pero tendría consecuencias sobre las reservas de la autoridad monetaria.

Además, el Gobierno deberá conseguir los Derechos Especiales de Giro (DEG), el activo internacional utilizado por el FMI para concretar sus operaciones.

El FMI tiene pendiente un desembolso de US$900 millones

El vencimiento llega pocos días después de que el personal técnico del Fondo aprobara la tercera revisión del acuerdo vigente con la Argentina.

Sin embargo, el desembolso de aproximadamente US$900 millones todavía necesita la aprobación del Directorio Ejecutivo, que se espera para principios de diciembre.

Por lo tanto, esos recursos no estarán disponibles para afrontar el compromiso inmediato.

En su evaluación, el organismo destacó la desaceleración de la inflación, las reformas económicas y la acumulación de reservas durante 2026.

La preocupación por los vencimientos de 2027

El desafío financiero no termina con el pago de noviembre.

En enero de 2027, el Estado argentino deberá afrontar compromisos por cerca de US$4.500 millones con bonistas privados, en un contexto de dificultades para acceder a nuevo financiamiento.

A esto se suma un riesgo país cercano a los 800 puntos básicos, que encarece las posibilidades de emitir deuda en los mercados.

De esta manera, el Gobierno enfrenta una nueva prueba para su programa económico: cumplir con los vencimientos internacionales y, al mismo tiempo, sostener la disponibilidad de dólares del Tesoro y las reservas del Banco Central.