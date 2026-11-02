Briatore elogió a Colapinto pese a la sanción que dejó a Alpine sin puntos en México

El Gran Premio de México terminó con un sabor amargo para Alpine. Franco Colapinto y Pierre Gasly habían finalizado dentro de la zona de puntos, pero las sanciones aplicadas después de la carrera modificaron la clasificación y dejaron a la escudería francesa con las manos vacías.

Tras conocerse las decisiones de la FIA, Flavio Briatore lamentó el resultado, aunque respaldó el desempeño del piloto argentino, que había completado una buena actuación.

"Estoy contento con el rendimiento y el ritmo que mostramos en la carrera en comparación con la clasificación, pero no tanto con el resultado final", expresó el asesor ejecutivo de Alpine.

El italiano también destacó especialmente la actuación de Colapinto: "Franco hizo una carrera muy buena y consistente, algo que necesitaba después de una racha de mala suerte en las últimas carreras".

El argentino había cruzado la meta en el octavo puesto, pero recibió una penalización de 10 segundos por no reducir suficientemente la velocidad en un sector con bandera amarilla. La sanción lo relegó al 15° lugar y lo dejó sin puntos.

Por su parte, Gasly, que había terminado décimo, cayó al puesto 17° por una infracción similar en una zona con doble bandera amarilla.

Colapinto asumió la responsabilidad por lo ocurrido y pidió disculpas a la escudería. "Aunque es difícil de entender, es mi error arriba del auto", reconoció.

Pese a la frustración, Briatore valoró la mejoría de Alpine durante la competencia y lamentó que el esfuerzo de ambos pilotos no se tradujera en puntos para el campeonato.

El dirigente también aprovechó sus declaraciones para felicitar al italiano Kimi Antonelli por la conquista de su primer título mundial de Fórmula 1