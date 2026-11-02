Poggi anunció nuevas obras para el barrio República y avanza la regularización de 1.750 lotes

El gobernador Claudio Poggi visitó este lunes el barrio República, en la ciudad de San Luis, donde mantuvo una reunión con vecinos para analizar el avance del proyecto de urbanización y anunciar nuevas intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura y los servicios de la zona.

El encuentro se realizó en el Salón de Usos Múltiples (SUM), con la participación del intendente Gastón Hissa y funcionarios provinciales. Uno de los principales planteos de los vecinos fue la regularización de 1.750 lotes, distribuidos entre la zona este (780) y oeste (970) del barrio.

Los terrenos comprenden aproximadamente 77 hectáreas y actualmente se encuentran en un proceso judicial. El Gobierno provincial gestionará su regularización para avanzar posteriormente con las adjudicaciones y escrituras.

En cuanto a las obras, el sistema de cloacas y el alumbrado público tienen prevista su finalización para el 7 de diciembre, mientras que el SUM estará terminado el 21 del mismo mes.

La zona oeste ya cuenta con un 99% de pavimentación y dispone de cloacas, aunque todavía necesita infraestructura eléctrica y señalización. La inauguración de las obras en ese sector está prevista para el 28 de febrero de 2027.

Un destacamento policial, un CAPS y una sede de la UPrO

Durante la reunión, Poggi anunció que la Provincia y el Municipio trabajarán para ampliar los servicios de salud, seguridad y educación.

Entre los proyectos se encuentran la construcción de un destacamento policial vinculado a la Comisaría Cuarta y un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), que contará con consultorios médicos, psicología y vacunación.

También se proyecta que el SUM funcione como la cuarta sede de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), además de albergar actividades deportivas, culturales y sociales.

El plan contempla mejoras en las tres plazas del barrio, de las cuales actualmente solo una se encuentra en condiciones.

Las obras forman parte del programa nacional Barrios Populares, cuya ejecución atravesó interrupciones por cambios administrativos y de financiamiento. Según explicó la empresa constructora, el proyecto había alcanzado cerca del 90% de avance antes de las paralizaciones y posteriormente pudo retomarse mediante gestiones provinciales ante Nación.