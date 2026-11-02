Cristina Kirchner desafió a la Justicia y no descartó volver a competir por la Presidencia

Cristina Fernández de Kirchner volvió a instalar su futuro político en el centro del debate electoral. En una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post, no descartó presentarse como candidata presidencial en 2027, pese a la condena judicial que actualmente le impide ejercer cargos públicos.

"Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?", respondió la exmandataria al ser consultada sobre la posibilidad de regresar a la Casa Rosada y competir contra Javier Milei.

Las declaraciones fueron realizadas desde su departamento de San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires, donde cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

Cristina Kirchner volvió a rechazar las acusaciones de corrupción y sostuvo que es víctima de una persecución política. En ese marco, su defensa presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para solicitar una revisión de su situación judicial.

Su abogado, Rafael Valim, quien también asesoró al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que el objetivo principal es recuperar los derechos políticos de la expresidenta.

Durante la entrevista, Cristina también apuntó contra Donald Trump y pronosticó una derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas estadounidenses.

Además, reconoció responsabilidades del peronismo en la derrota presidencial de 2023 y cuestionó aspectos de la gestión de Alberto Fernández, especialmente por el deterioro de la situación económica y laboral.

Aunque no anunció formalmente una candidatura, sus declaraciones reabrieron el debate sobre el liderazgo del peronismo y una eventual disputa electoral con Milei en 2027. Sin embargo, cualquier postulación dependerá de que consiga revertir la inhabilitación judicial que pesa sobre ella.