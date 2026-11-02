Hissa avanza con la compra de una nueva planta de asfalto por más de $787 millones

El intendente de San Luis, Gastón Hissa, firmó este lunes el llamado a licitación para adquirir una nueva planta elaboradora de asfalto, con un presupuesto oficial de $787.023.000. La iniciativa busca ampliar la capacidad operativa del Municipio y mejorar el mantenimiento de las calles de la capital.

La medida concreta uno de los anuncios realizados por el jefe comunal durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, en marzo de este año.

La nueva planta será moderna y automatizada, con tecnología que permitirá incrementar la producción de mezcla asfáltica y disponer de mayores recursos para ejecutar obras viales en distintos sectores de la ciudad.

“Gestionar no es solo anunciar, sino con hechos concretos cumplir con la palabra empeñada”, expresó Hissa al destacar la importancia de la inversión.

El equipamiento contará con tres tolvas para dosificar materiales, un horno rotativo de secado, sistemas de control automatizados, filtros para depurar gases y tanques de almacenamiento.

Desde el Municipio señalaron que la incorporación permitirá fortalecer los trabajos de bacheo y repavimentación, optimizar los recursos y mejorar la planificación de las intervenciones viales.

Con esta inversión, la gestión municipal apunta a incrementar la producción propia de asfalto y sostener un programa de recuperación y mantenimiento de calles tanto en los barrios como en el centro de San Luis.