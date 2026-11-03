Horror por el crimen de Nancy Godoy: aseguran que fue torturada y pudo estar cautiva varios días

La investigación por el femicidio de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años asesinada en Corrientes, sumó nuevos detalles. El abogado de la familia, Gustavo Briend, aseguró que la mujer fue torturada y murió desangrada, mientras los investigadores intentan reconstruir las circunstancias del crimen.

En declaraciones a Radio Dos Corrientes, el letrado calificó el asesinato como un hecho de extrema crueldad y sostuvo que los responsables habrían buscado provocar sufrimiento a la víctima.

“Hubo placer, gozo y disfrute de hacer sufrir a una persona”, afirmó Briend, al referirse a las lesiones encontradas en el cuerpo de la docente.

Una de las principales hipótesis es que Godoy podría haber permanecido cautiva durante varios días, período en el que habría sufrido agresiones en distintos momentos. El abogado explicó que las características de las heridas permiten sospechar que intervinieron varias personas y que se utilizaron diferentes armas.

La docente había desaparecido el 7 de octubre y su cuerpo fue encontrado después de más de 20 días de búsqueda, en una zona rural de la localidad correntina de Esquina.

Cinco detenidos y nuevas medidas judiciales

Por el crimen permanecen detenidos Irineo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, investigados por su presunta participación en el asesinato. También está privado de su libertad Ernesto Bordón, acusado de falso testimonio.

El abogado señaló especialmente a Zarza, encargado de los trabajadores rurales, como uno de los principales sospechosos. Además, planteó que habría existido una organización para cometer el crimen y posteriormente eliminar evidencias.

La Justicia espera los resultados complementarios de la autopsia para establecer con mayor precisión cómo murió la docente, dónde ocurrió el ataque y qué responsabilidad tuvo cada uno de los involucrados.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, mientras la familia reclama el esclarecimiento del femicidio.