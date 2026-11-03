San Luis celebrará por primera vez el Día del Maestro Rural con un encuentro en La Punta

San Luis celebrará este miércoles 4 de noviembre el Día del Maestro Rural Sanluiseño, una fecha que se conmemorará por primera vez de manera oficial y que tendrá como escenario el Centro de Convenciones de La Punta.

La jornada busca reconocer la tarea de los docentes que desarrollan su labor en escuelas rurales, muchas veces enfrentando grandes distancias, condiciones climáticas adversas y dificultades de acceso para garantizar el derecho a la educación.

La celebración se enmarca en la Ley N° II-1196-2026, impulsada por el gobernador Claudio Poggi, aprobada por unanimidad en la Legislatura provincial y promulgada el pasado 15 de junio.