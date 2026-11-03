AÑO DE LA EDUCACIÓN
San Luis celebrará por primera vez el Día del Maestro Rural con un encuentro en La Punta
San Luis celebrará este miércoles 4 de noviembre el Día del Maestro Rural Sanluiseño, una fecha que se conmemorará por primera vez de manera oficial y que tendrá como escenario el Centro de Convenciones de La Punta.
La jornada busca reconocer la tarea de los docentes que desarrollan su labor en escuelas rurales, muchas veces enfrentando grandes distancias, condiciones climáticas adversas y dificultades de acceso para garantizar el derecho a la educación.
La celebración se enmarca en la Ley N° II-1196-2026, impulsada por el gobernador Claudio Poggi, aprobada por unanimidad en la Legislatura provincial y promulgada el pasado 15 de junio.
La elección del 4 de noviembre tiene un significado especial: desde 2015, docentes rurales de distintos puntos de San Luis utilizan esa fecha para reunirse, compartir experiencias y fortalecer el trabajo educativo en el interior provincial.
Además de establecer la conmemoración, la normativa dispone que el Ministerio de Educación incorpore al calendario escolar una jornada destinada a actividades de capacitación y reflexión sobre las particularidades de la enseñanza rural.
El reconocimiento adquiere especial relevancia durante 2026, declarado Año de la Educación en San Luis, cuando se cumplen 200 años de la fundación de la primera escuela de Domingo Faustino Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro.
La celebración permitirá poner en valor el compromiso de quienes, además de enseñar, cumplen un papel fundamental en el acompañamiento de las familias y el desarrollo de las comunidades rurales.