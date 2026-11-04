Sacaron bolsas de basura de las cloacas del barrio Eva Perón I tras nuevos desbordes

Personal de Obras Sanitarias Mercedes (OSM) realizó este miércoles un operativo de emergencia en el barrio Eva Perón I, de Villa Mercedes, luego de que la acumulación de bolsas de basura y otros residuos provocara desbordes en la red cloacal.

Los trabajos se concentraron sobre calle Centenario, entre Guido y Amaro Galán, donde las cuadrillas utilizaron un camión desobstructor y una retroexcavadora para retirar los elementos que impedían la circulación de los efluentes.

Según informaron desde el organismo, las tareas permitieron liberar las obstrucciones y restablecer el funcionamiento del sistema, aunque advirtieron que se trata de un sector donde deben intervenir frecuentemente por la presencia de grandes cantidades de basura.

Entre los elementos encontrados habitualmente en las cámaras de registro mencionaron bolsas, botellas, plásticos, restos de alimentos, grasas, cabellos, retazos de tela, toallitas húmedas y otros desechos que terminan formando importantes bloqueos.

Durante la jornada también se realizaron intervenciones similares sobre calle Córdoba, como parte de los trabajos de mantenimiento de la red sanitaria.

Desde Obras Sanitarias insistieron en la necesidad de evitar que se arrojen residuos a las cloacas, especialmente durante períodos de lluvias intensas, cuando el ingreso de agua a las instalaciones obstruidas puede provocar nuevos desbordes y el colapso del sistema.

El organismo pidió la colaboración de los vecinos para preservar el funcionamiento de la infraestructura y prevenir inconvenientes sanitarios en los distintos barrios de la ciudad.