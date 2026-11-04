Poggi homenajeó a más de 500 maestros rurales en una histórica celebración en La Punta

El gobernador Claudio Poggi encabezó este miércoles la primera celebración oficial del Día del Maestro Rural Sanluiseño, que reunió a más de 500 docentes de distintos puntos de la provincia en el Centro de Convenciones de La Punta.

La jornada incluyó un almuerzo, reconocimientos y espectáculos musicales, en un encuentro destinado a destacar la tarea de quienes garantizan la educación en escuelas y parajes rurales.

La conmemoración fue establecida mediante la Ley N° II-1196-2026, impulsada por Poggi a partir de una propuesta de docentes del departamento San Martín, quienes desde hace años organizaban encuentros cada 4 de noviembre.

Durante su discurso, el mandatario agradeció el compromiso de los educadores y destacó las dificultades que enfrentan diariamente para enseñar en zonas alejadas.

“Gracias por la tarea diaria. Uno es consciente de lo que significa la ruralidad”, expresó el Gobernador, quien recordó que la fecha quedará institucionalizada para las próximas generaciones.

Uno de los datos destacados fue que 438 de los docentes presentes cursaron alguna de las dos primeras cohortes de la Diplomatura en Inteligencia Artificial de la Universidad Austral, lo que representa aproximadamente el 80% de los asistentes.

Poggi también recordó a Nancy Godoy, la docente rural asesinada en Corrientes, y pidió justicia por su muerte. Los presentes la homenajearon con un aplauso.

La celebración contó con las actuaciones de Melodías del Recuerdo, La Cautana y Los Playeros, además de sorteos y momentos de encuentro entre docentes.

La actividad se desarrolló en el marco del Año de la Educación en San Luis, que conmemora el bicentenario de la fundación de la primera escuela de Domingo Faustino Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro.