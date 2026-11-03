En apenas 24 horas Poggi avanzó con 190 nuevas viviendas para 16 localidades de San Luis 

El gobernador Claudio Poggi concretó en apenas 24 horas la firma de acuerdos y decretos para avanzar con la construcción de 190 viviendas en 16 localidades de San Luis, en el marco del programa habitacional ‘Tenemos Futuro’.

Este martes, el mandatario encabezó una reunión con integrantes del Gabinete provincial y representantes de empresas constructoras, donde firmó los decretos de adjudicación de obras para 58 viviendas distribuidas en seis localidades.

Las nuevas construcciones estarán destinadas a Tilisarao, con 20 casas; El Volcán, con 12; Carpintería, con 10; San Martín y Estancia Grande, con seis cada una; y Saladillo, con cuatro.

Estas adjudicaciones se suman a los acuerdos firmados el lunes con diez intendentes para ejecutar otras 132 viviendas en Juan Llerena, Naschel, Concarán, Santa Rosa del Conlara, Villa de Merlo, Villa del Carmen, Luján, Unión, Anchorena y Fortuna.

El secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres, destacó la continuidad del programa y aseguró que las familias inscriptas que resulten sorteadas y validen sus datos podrán avanzar hacia el acceso a su vivienda.

La agenda habitacional continuará durante esta semana, ya que el Gobernador tiene previsto entregar nuevas casas y firmar adjudicaciones para otras viviendas bajo la modalidad de autoconstrucción asistida.

De esta manera, el Ejecutivo provincial avanza con nuevas obras habitacionales en distintas regiones de San Luis, mediante convenios con municipios y adjudicaciones a empresas constructoras.