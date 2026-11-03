San Luis registró las mayores lluvias de las últimas 24 horas

Las lluvias volvieron a dejar importantes acumulados en distintos puntos de la provincia de San Luis durante las últimas 24 horas.

De acuerdo con el relevamiento de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), San Luis Rural registró el mayor volumen de precipitaciones, con 46,6 milímetros entre las 7 del lunes y la misma hora de este martes.

En segundo lugar se ubicó el Aeropuerto San Luis, con 44,5 milímetros, mientras que AgroZAL acumuló 44,1.

Villa Mercedes quedó cuarta entre las estaciones con mayores registros, con 32,3 milímetros, seguida por Donovan, con 28,9; Villa Reynolds, con 27,8; y Fraga, con 25,6 milímetros.

También se registraron precipitaciones importantes en Paso Grande, con 19,7 milímetros; Soven, con 16,6; y La Angelina, con 14,8.

Más atrás quedaron Justo Daract, con 13 milímetros; Navia, con 12,6; y Zanjitas, con 11,8.

El relevamiento se completó con La Punilla, con 8,9 milímetros; Naschel y Nogolí, con 7,2 cada una; Los Coros, con 6,8; Las Chacras JK, con 5,9; La Calera, con 5,7; y Potrero de los Funes, con 5 milímetros.

La REM aclaró que al momento de emitir el informe las precipitaciones todavía continuaban en algunos sectores de la provincia, por lo que los acumulados podrían modificarse durante las próximas horas.

Para este martes se mantiene el pronóstico de una jornada inestable, con lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad y la posibilidad de algunos fenómenos localmente fuertes.

Las condiciones comenzarían a mejorar hacia la tarde, con una mínima promedio cercana a los 14 grados y una máxima de 25.

El miércoles todavía podría presentarse algo inestable durante las primeras horas, principalmente en el centro y norte provincial, aunque posteriormente se espera una mejora progresiva.

Las temperaturas oscilarían entre los 10 y 29 grados, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora en algunos sectores, especialmente en el norte de San Luis.