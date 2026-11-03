Estados Unidos vota y pone a prueba el poder de Donald Trump en el Congreso

bación de Trump en torno al 35%, mientras que solo uno de cada cuatro consultados respaldó su manejo de la economía.

Trump buscó involucrarse personalmente en la recta final de la campaña y pidió a sus seguidores que votaran como si su propio nombre estuviera en las boletas.

El desafío para los republicanos pasa precisamente por movilizar a una base electoral que históricamente ha mostrado menor participación cuando Trump no compite directamente por la Presidencia.

La expectativa se refleja también en la participación anticipada. Más de 57 millones de estadounidenses ya habían emitido su voto antes de la apertura de las urnas, con niveles superiores a los registrados en las elecciones legislativas de 2022.

Una eventual victoria demócrata en cualquiera de las dos cámaras cambiaría el escenario político de manera inmediata.

Si recuperan la Cámara de Representantes, los demócratas podrían impulsar investigaciones sobre el Gobierno, convocar funcionarios, bloquear parte de la agenda legislativa e incluso abrir nuevos procesos políticos contra integrantes de la administración.

El Senado resulta igualmente decisivo porque tiene capacidad para aprobar o frenar nombramientos presidenciales y cargos judiciales.

Entre las principales disputas aparecen estados como Texas, Carolina del Norte, Ohio, Alaska, Kansas, Maine y Michigan, donde varias contiendas que tradicionalmente favorecían a los republicanos se volvieron competitivas.

La elección también excede al Congreso. Un total de 36 estados elegirán gobernador, mientras que millones de estadounidenses votarán además legislaturas estatales y distintas iniciativas locales.

El resultado comenzará a delinear no solo el margen de acción que tendrá Trump hasta 2028, sino también el tablero político para la próxima elección presidencial. Una pérdida del Congreso obligaría a la Casa Blanca a gobernar con una oposición fortalecida; una victoria republicana, en cambio, le permitiría al mandatario conservar una estructura legislativa clave para la segunda mitad de su gestión.