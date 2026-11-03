Natalia Carranza asumirá de manera interina al frente de Turismo y Cultura

Natalia Carranza, actual secretaria de Legal y Técnica del Gobierno de San Luis, asumirá de manera interina la conducción del Ministerio de Turismo y Cultura tras la salida de Juan Álvarez Pinto, quien regresó a sus funciones como intendente de Villa de Merlo.

La decisión forma parte de la transición abierta en el gabinete provincial luego de que el gobernador Claudio Poggi y Álvarez Pinto acordaran que el dirigente retomara la conducción del municipio merlino.

El regreso había sido anunciado oficialmente el 27 de octubre. En ese momento, el Gobierno informó que Álvarez Pinto permanecería en el Ejecutivo provincial hasta el 1° de noviembre y que posteriormente se conocería el nombre de su sucesor.

Carranza quedará ahora al frente del ministerio de manera provisoria, mientras Poggi define quién ocupará formalmente la cartera de Turismo y Cultura.

La funcionaria continuará además vinculada a la Secretaría Legal y Técnica, área que integra la estructura central del Poder Ejecutivo provincial.

La salida de Álvarez Pinto se produjo después de casi dos años de gestión en el área turística y cultural. Antes de regresar a Merlo, cumplió sus últimas actividades institucionales como ministro, entre ellas la participación de San Luis en una reunión del Consejo Federal de Turismo realizada en Buenos Aires.

Desde el Gobierno señalaron que el cambio de autoridades no modificará la planificación prevista para la temporada turística.

Entre las principales acciones que continuarán en marcha se encuentran el programa de los “50 Festivales” y las campañas de promoción turística regional y nacional que ya habían sido diagramadas por la cartera.

La designación interina permitirá mantener el funcionamiento administrativo y político del ministerio mientras se completa la reorganización del gabinete.

La próxima definición quedará en manos de Poggi, que deberá resolver quién asumirá de manera definitiva una de las áreas con mayor actividad de cara al inicio de la temporada de verano en San Luis.