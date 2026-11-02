Poggi firmó acuerdos con 10 municipios para construir 132 nuevas viviendas en San Luis

El gobernador Claudio Poggi firmó este lunes acuerdos con diez municipios de la provincia para avanzar en la construcción de 132 viviendas del programa ‘Tenemos Futuro’, como parte de la política habitacional que impulsa el Gobierno de San Luis.

Los convenios fueron suscriptos con las intendencias de Juan Llerena, Naschel, Concarán, Santa Rosa del Conlara, Villa de Merlo, Villa del Carmen, Luján, Unión, Anchorena y Fortuna.

El secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres, detalló que Merlo recibirá 22 viviendas; Concarán y Santa Rosa del Conlara, 20 cada una; Naschel, Luján y Unión, 16 por localidad; Villa del Carmen, Anchorena y Fortuna, seis cada una; y Juan Llerena, cuatro.

Durante el encuentro también participaron la ministra de Hacienda e Infraestructura Pública, Eugenia Sosa Herrera; el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain; y los intendentes de las localidades beneficiadas.

Torres destacó que los nuevos acuerdos buscan brindar previsibilidad a las familias inscriptas en el programa y ratificó que quienes resulten sorteados y cumplan con la validación de sus datos podrán avanzar hacia la adjudicación de una vivienda.

La firma de los convenios representa un nuevo paso en la ejecución del programa provincial, que busca ampliar el acceso a la casa propia en distintas localidades de San Luis.