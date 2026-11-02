Frontera rescindió el contrato con la empresa de fotomultas tras más de 1.000 reclamos

La Municipalidad de Villa Mercedes, encabezada por Maximiliano Frontera, rescindió el contrato con la empresa encargada del sistema de fotomultas y anunció que asumirá directamente su administración. La decisión se tomó tras detectar incumplimientos en las notificaciones y recibir más de 1.000 reclamos de conductores.

El anuncio fue realizado este lunes por el secretario de Gobierno, Germán Sepúlveda, y el fiscal de Faltas, Enrique Gargiulo, quienes explicaron que la empresa Cecaitra no cumplió con los procedimientos establecidos para comunicar las infracciones.

“Tengo más de 1.000 descargos que llegaron a la fiscalía. La gente aduce que no ha sido notificada, hecho que fue corroborado”, aseguró Gargiulo.

Según explicó el funcionario, la normativa establece un plazo de 60 días hábiles para notificar las infracciones. Sin embargo, numerosos vecinos se enteraron de las multas al consultar páginas web o aplicaciones, sin recibir una comunicación formal.

Qué pasará con las multas y los controles

Desde el Municipio aclararon que las fotomultas no serán eliminadas y las cámaras continuarán funcionando, aunque ahora estarán bajo administración municipal.

Las infracciones ya abonadas no serán reintegradas y la rescisión del contrato tampoco implica la anulación automática de las multas pendientes.

En tanto, quienes tengan próximo a vencer el plazo de pago voluntario dispondrán de una prórroga de 60 días para conservar el descuento del 50%. Los interesados deberán consultar en la Fiscalía de Faltas cómo acceder al beneficio.

Para los conductores que todavía no recibieron una notificación oficial, las autoridades recomendaron esperar la comunicación formal del Municipio, que será entregada por agentes municipales.

El Municipio defendió la continuidad del sistema

Sepúlveda sostuvo que los controles permitieron reducir la cantidad de accidentes de tránsito. Según las estadísticas municipales, en la avenida 25 de Mayo se registraron 22 siniestros frente a los 68 contabilizados en el período comparado del año anterior.

También señaló que las infracciones por cruzar semáforos en rojo disminuyeron de aproximadamente 8.000 en agosto a 2.000 en octubre.

La ordenanza 1347 continuará vigente, por lo que seguirán sancionándose las infracciones por exceso de velocidad, cruces en rojo, falta de casco o cinturón de seguridad y uso del celular al conducir.

La Municipalidad habilitará espacios de atención para resolver dudas y explicar los nuevos procedimientos de notificación y pago