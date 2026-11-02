Cristina Kirchner y Massa se reunieron con estrategas de Lula para enfrentar a Milei en 2027

Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa recibieron este lunes a tres estrategas políticos brasileños vinculados a la campaña electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de las negociaciones del peronismo para definir su estrategia de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Los encuentros fueron con André Janones, Chico Kertész y Rafael Marroquim, quienes participaron en la estrategia política y comunicacional del mandatario brasileño.

La expresidenta los recibió en su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad. Por su parte, Massa mantuvo una reunión con los asesores en sus oficinas de la avenida del Libertador, en Buenos Aires.

El líder del Frente Renovador analizó la experiencia electoral brasileña y expuso las negociaciones para construir un frente opositor a Javier Milei, con la unidad del peronismo como uno de los principales desafíos.

Janones, diputado brasileño, adquirió protagonismo por su trabajo de movilización política a través de redes sociales y grupos de WhatsApp durante la campaña de Lula.

Los encuentros se produjeron mientras el justicialismo atraviesa diferencias internas sobre su conducción y la definición de candidaturas, especialmente entre los sectores vinculados a Cristina Kirchner, Massa y Axel Kicillof.

En paralelo, Cristina Kirchner volvió a dejar abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027, aunque una eventual candidatura depende de que consiga revertir su inhabilitación judicial.

La visita de los estrategas brasileños se inscribe así en los primeros movimientos políticos para reorganizar la oposición, aunque todavía no existe una definición sobre el armado electoral ni sobre quién encabezará una eventual fórmula presidencial.