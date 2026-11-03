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CONGRESO NACIONAL

El Senado reactiva el debate por la ley de discapacidad y busca aprobarla antes de diciembre

La iniciativa obtuvo un amplio respaldo en Diputados y será tratada este miércoles en comisiones. El oficialismo pretende convertirla en ley el 26 de noviembre para garantizar la continuidad de las prestaciones y pensiones por discapacidad.
Por Redacción: Equipo de El Diario de San Luis
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El Senado de la Nación retomará esta semana el tratamiento de la nueva ley de discapacidad, que ya cuenta con media sanción de Diputados y busca establecer un sistema permanente de protección para las personas con discapacidad.

El proyecto será debatido este miércoles 4 de noviembre, a las 16, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscará obtener dictamen para avanzar con la sanción definitiva de la norma entre el 19 y el 26 de noviembre, antes de que finalice el período ordinario de sesiones.

La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, conserva los principales beneficios de la legislación de emergencia, pero elimina su carácter transitorio.

Entre sus puntos centrales, mantiene las pensiones no contributivas equivalentes al 70% de la jubilación mínima y permite compatibilizarlas con un empleo formal, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.

Además, garantiza la actualización de los aranceles de las prestaciones, la continuidad de la cobertura médica de Incluir Salud y recursos presupuestarios para sostener el sistema.

El proyecto también establece auditorías periódicas y mecanismos de control sobre las prestaciones, con garantías para los beneficiarios.

La propuesta consiguió un amplio acuerdo entre el oficialismo y la oposición en Diputados, luego de las diferencias generadas por los cambios que el Gobierno había incluido originalmente en el Presupuesto 2027.

La aprobación en el Senado será decisiva para dar continuidad al sistema de prestaciones, mediante una legislación permanente que reemplace el esquema de emergencia vigente.

 
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