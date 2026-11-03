El dólar oficial cotiza a $1.575 y el blue se mantiene cerca de los $1.565

El dólar comenzó la jornada de este martes 3 de noviembre con movimientos acotados en las principales referencias del mercado cambiario argentino.

Según las cotizaciones difundidas durante la mañana, el dólar oficial se ubica en torno a los $1.511 para la compra y $1.575 para la venta.

En el mercado informal, el dólar blue se mantiene cerca de los $1.518 para la compra y $1.565 para la venta, prácticamente sin cambios significativos respecto de la jornada anterior.

De esta manera, el valor de venta del paralelo continúa muy próximo al de la cotización oficial, en un escenario de baja brecha entre ambas referencias.

El dólar tarjeta, utilizado como referencia para determinados consumos realizados en moneda extranjera, se ubica alrededor de los $2.047,50.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP opera cerca de los $1.565,25, mientras que el contado con liquidación (CCL) se negocia por encima de los $1.700, aunque sus valores pueden modificarse durante la rueda de acuerdo con el movimiento de los activos financieros.

Las cotizaciones pueden registrar cambios a lo largo del día, especialmente en los mercados financieros y en el segmento informal, por lo que los valores corresponden a las referencias disponibles durante las primeras horas de este martes.