Anticipan un martes inestable en San Luis con lluvias y descenso de la temperatura

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó para este martes 3 de noviembre una jornada inestable en gran parte de San Luis, con probabilidad de lluvias, tormentas aisladas y un leve descenso de las temperaturas.

Según el informe difundido durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado durante las primeras horas y evolucionará hacia condiciones parcialmente nubladas con el correr del día.

Durante la mañana podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad. Algunas de ellas podrían ser localmente fuertes, aunque la inestabilidad comenzaría a perder intensidad a medida que avance la tarde.

El organismo indicó que también se espera una disminución progresiva de la nubosidad hacia las últimas horas de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas previstas rondaban los 13 grados, aunque buena parte de la provincia comenzó el día con registros superiores. Las máximas promedio podrían alcanzar los 25 grados.

El viento será otro de los factores a tener en cuenta. Durante la mañana soplará de manera leve desde el cuadrante norte, pero pasado el mediodía rotará hacia el sur.

Con ese cambio aumentará su intensidad, con velocidades estimadas entre los 12 y 28 kilómetros por hora y la posibilidad de algunas ráfagas fuertes.

La mejora comenzaría a sentirse principalmente durante la tarde, cuando las lluvias perderían presencia y el cielo comenzaría a mostrar una disminución de la cobertura nubosa.