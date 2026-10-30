El fin de semana llega con calor, lluvias y tormentas a San Luis

San Luis ingresó este viernes en un nuevo período de tiempo cálido e inestable, con lluvias y tormentas aisladas que acompañarán buena parte del fin de semana.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó que las precipitaciones aparecerán de manera intermitente y con distinta intensidad según cada región. Para este viernes se esperan lluvias y tormentas aisladas, especialmente sobre sectores del centro y norte provincial.

La inestabilidad ya se hizo sentir durante la madrugada. En la estación del Aeropuerto de San Luis se registraron 20 milímetros de lluvia, junto con ráfagas que llegaron a casi 59 kilómetros por hora.

Un viernes cálido e inestable

Para este viernes, el organismo provincial prevé cielo entre mayormente despejado y parcialmente nublado, aunque con posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas desde las primeras horas.

La temperatura mínima promedio rondará los 12 grados, mientras que la máxima alcanzará aproximadamente los 28 grados en la provincia.

El viento será variable, con predominio del noreste y posibilidad de ráfagas fuertes principalmente en el noroeste.

El sábado, las tormentas se concentrarán en el norte

El sábado 31 continuará la inestabilidad.

La REM anticipa cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas principalmente en el norte provincial, con temperaturas que se mantendrán elevadas.

Las mínimas promediarán los 13 grados y las máximas estarán alrededor de los 28 grados. El viento continuará soplando mayormente desde el noreste.

En Villa Mercedes, el pronóstico específico anticipa una máxima cercana a los 26 grados, con tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

El domingo aumentará la inestabilidad

El cambio más importante llegará el domingo 1° de noviembre.

Para esa jornada, la REM prevé que las lluvias y tormentas puedan abarcar toda la provincia, con cielo entre parcialmente nublado y nublado.

También habrá un leve descenso de la temperatura: las mínimas rondarán los 13 grados y las máximas se ubicarán alrededor de los 25 grados en promedio provincial. El viento rotará hacia el sector sureste.

En Villa Mercedes también se esperan tormentas durante el domingo, con registros cercanos a los 26 grados de máxima y 13 de mínima.

El escenario marca así un fin de semana típicamente primaveral para San Luis: temperaturas elevadas, humedad y tormentas que podrán aparecer de manera irregular y ganar extensión hacia el domingo.

La recomendación será seguir las actualizaciones de la REM, especialmente ante la posibilidad de que algunas tormentas generen ráfagas, actividad eléctrica y precipitaciones intensas en períodos cortos.