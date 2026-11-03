Sin Messi y con varias sorpresas, Scaloni anunció los 28 convocados para los próximos amistosos

Lionel Scaloni dio a conocer este martes la primera lista de convocados de la Selección argentina después del retiro de Lionel Messi, con 28 futbolistas que disputarán los amistosos internacionales frente a Uruguay y Costa Rica durante noviembre.

La nómina presenta importantes novedades y algunas ausencias de peso. Entre los jugadores que quedaron afuera aparecen Cristian “Cuti” Romero, Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul, tres integrantes habituales del seleccionado campeón del mundo.

Una de las principales sorpresas es la convocatoria de Emiliano “Dibu” Martínez, quien todavía se recupera de una lesión en el rostro que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas.

También se destaca la primera citación de Aaron Anselmino, defensor surgido de Boca que actualmente juega en Chelsea, y el regreso de Mariano Troilo, futbolista del Parma italiano. Gonzalo Montiel también vuelve a integrar el plantel.

Cuándo juega la Selección argentina

El equipo dirigido por Scaloni cerrará su calendario de 2026 con dos compromisos en el país:

Viernes 13 de noviembre: Argentina vs. Uruguay, en La Bombonera, Buenos Aires.

Martes 17 de noviembre: Argentina vs. Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Los encuentros marcarán el comienzo de una nueva etapa para la Albiceleste, que deberá reorganizar su estructura futbolística sin Messi y con la incorporación progresiva de una nueva generación de jugadores.

Entre los convocados también figuran Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada y Matías Soulé.

La doble fecha FIFA será una oportunidad para que Scaloni evalúe alternativas y comience a definir el nuevo equipo, con la mirada puesta en las próximas competencias internacionales y el Mundial de 2030.