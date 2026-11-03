Boca tiene una ventaja clave para quedarse con el título de Campeón de Liga

La definición del título de Campeón de Liga tendrá tres protagonistas: Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central. Los equipos llegan a la última fecha con posibilidades de quedarse con el primer puesto de la tabla anual, aunque el Xeneize cuenta con una ventaja que podría resultar determinante: la diferencia de gol.

Después de su victoria por 1-0 frente a River en el Superclásico, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena alcanzó los 60 puntos y comparte el liderazgo con Argentinos Juniors. El equipo de La Paternal tiene la misma cantidad de unidades, mientras que Rosario Central suma 59.

La diferencia que favorece a Boca

El reglamento de la Liga Profesional establece que, en caso de igualdad de puntos en la tabla general, el primer criterio de desempate es la diferencia de gol. Luego se consideran los goles a favor, la posición en la tabla de Fair Play y, si persiste la igualdad, un sorteo.

En ese escenario, Boca tiene un saldo de +22, mientras que Argentinos Juniors registra +12. La distancia de diez goles representa una ventaja considerable para el equipo de La Ribera.

Por eso, si Boca derrota a Defensa y Justicia por cualquier diferencia, tendrá prácticamente asegurado el título: Argentinos necesitaría una goleada superior a los once tantos frente a Huracán para superarlo en ese criterio, siempre que ambos terminen igualados en puntos.

Qué necesita cada equipo para ser campeón

Boca depende de sí mismo. Si consigue los tres puntos frente a Defensa y Justicia, llegará a los 63 y no podrá ser alcanzado por Argentinos, que también tiene 60 antes de la última jornada.

Argentinos Juniors, por su parte, deberá vencer a Huracán y esperar que Boca no consiga una victoria. Si ambos terminan igualados en puntos, la diferencia de gol favorece ampliamente al Xeneize.

Rosario Central, con 59 unidades, también conserva posibilidades. El Canalla se consagrará si derrota a Estudiantes de Río Cuarto y Boca y Argentinos no ganan sus respectivos encuentros.

Además, existe una combinación que le permitiría quedarse con el título mediante la diferencia de gol: empatar frente a Estudiantes de Río Cuarto, que Boca pierda por más de seis tantos y que Argentinos también sea derrotado.

Una última fecha decisiva

Los tres encuentros se disputarán este sábado 7 de noviembre, desde las 17:30. Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera, Argentinos Juniors será local ante Huracán y Rosario Central jugará frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito.

Con tres equipos separados por apenas un punto, la última jornada definirá al mejor equipo de la temporada 2026. Boca llega en una posición de privilegio, con la diferencia de gol como un aliado fundamental para quedarse con la consagración.